Mulino destaca fortaleza de la economía panameña en alianza INCAE–Ficohsa

Panamá sigue consolidándose como un socio seguro para la inversión y el comercio internacional. Así lo expresó el presidente José Raúl Mulino durante el lanzamiento de la alianza entre INCAE Business School y el Grupo Financiero Ficohsa, donde resaltó la solidez, apertura y resiliencia de la economía panameña.

El mandatario destacó que la fortaleza del país radica en su conectividad marítima, aérea, logística y digital, lo que le permite seguir siendo el puente del comercio y la integración regional.

Durante el evento, Mulino hizo un balance de su gestión y de las iniciativas impulsadas para reforzar el posicionamiento de Panamá ante el mundo. Subrayó el crecimiento sostenido de la economía panameña, respaldado por su fortaleza institucional y una política económica responsable.

“Los principales organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la CEPAL, proyectan para Panamá un crecimiento de entre 3.5 % y 4.5 % este año, una de las tasas más altas de América Latina”, afirmó el presidente.

El mandatario adelantó que, para 2026, el Gobierno ejecutará un plan de inversión récord superior a los 11 mil millones de dólares, que se suman a los proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá por otros 8,400 millones de dólares. Entre las principales obras mencionó el corredor energético transístmico, nuevas terminales portuarias y una carretera que conectará el Atlántico con el Pacífico.

Solo el corredor energético —destacó Mulino— generará más de 40,000 empleos y aportará 600 millones de balboas en ingresos directos al Estado. “Con esta visión, el Canal dejará de ser únicamente una ruta marítima para convertirse en un centro logístico y energético del hemisferio”, puntualizó.

El presidente también citó el informe Inside LatAm Panamá 2025, elaborado por Moody’s, que confirma el liderazgo del país como centro financiero y logístico regional, gracias a su infraestructura moderna, estabilidad jurídica y talento humano.

Mulino resaltó además la salida de Panamá de las listas del GAFI y de la Unión Europea, como muestra del compromiso con la transparencia financiera. También habló sobre los avances en las relaciones con Mercosur, y el fortalecimiento del Sistema Portuario Nacional, que contará con dos nuevos puertos en Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), con una inversión de 2,600 millones de dólares para 2029.

“Que Ficohsa siga expandiéndose en Panamá es una muestra de confianza y una apuesta por el talento de Centroamérica. Nuestra región puede competir, prosperar y liderar unida”, enfatizó Mulino.

Por su parte, Camilo Atala, presidente del Grupo Ficohsa, recordó que Panamá fue el primer país donde iniciaron su proceso de regionalización hace 15 años. “Panamá es el pilar de la región, no solo por su solidez financiera, sino por su capacidad logística”, afirmó.

Finalmente, Camelia Cardoza, rectora del INCAE Business School, agradeció la participación del presidente Mulino y destacó su compromiso con la educación, la innovación y la competitividad como pilares del desarrollo nacional.