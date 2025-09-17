Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de ley sobre la abogacía

El mandatario José Raúl Mulino le informó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, que devolvió sin sancionar el proyecto de ley 168, que buscaba modificar y derogar artículos de la Ley 350 de 2022, la cual regula el ejercicio de la abogacía en Panamá.

Según el mandatario, tras un análisis del texto y las observaciones presentadas por el Colegio Nacional de Abogados, decidió objetarlo en su totalidad por considerarlo inconveniente.

Entre los puntos señalados, Mulino advirtió que la norma omitía establecer criterios claros de evaluación que midieran la capacidad analítica de los aspirantes en materia jurídica. Esto, según dijo, resulta contrario al objetivo de garantizar una formación profesional de calidad.