Nacional - 17/9/25 - 10:39 PM

Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de ley sobre la abogacía

 

Por: Redacción / Crítica -

El mandatario José Raúl Mulino le informó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, que devolvió sin sancionar el proyecto de ley 168, que buscaba modificar y derogar artículos de la Ley 350 de 2022, la cual regula el ejercicio de la abogacía en Panamá.

Según el mandatario, tras un análisis del texto y las observaciones presentadas por el Colegio Nacional de Abogados, decidió objetarlo en su totalidad por considerarlo inconveniente.

Entre los puntos señalados, Mulino advirtió que la norma omitía establecer criterios claros de evaluación que midieran la capacidad analítica de los aspirantes en materia jurídica. Esto, según dijo, resulta contrario al objetivo de garantizar una formación profesional de calidad.

 

Te puede interesar

El dengue anda alborotado en el área metropolitana

El dengue anda alborotado en el área metropolitana

 Septiembre 18, 2025
Linares: No hay razón para subir el precio del arroz

Linares: No hay razón para subir el precio del arroz

 Septiembre 18, 2025
Auditoría integral de la mina abarcará todos los compromisos ambientales

Auditoría integral de la mina abarcará todos los compromisos ambientales

 Septiembre 18, 2025
Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $25 millones para el MOP

Comisión de Presupuesto aprueba crédito adicional de $25 millones para el MOP

 Septiembre 18, 2025
​Acodeco ha atendido más de 1,350 denuncias de consumidores en lo que va del año

​Acodeco ha atendido más de 1,350 denuncias de consumidores en lo que va del año

 Septiembre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?