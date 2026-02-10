Mulino efuerza agenda de política exterior

El presidente José Raúl Mulino se sentó este martes con los miembros del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, en una reunión donde se habló claro sobre el rumbo internacional del país y el papel estratégico que quiere jugar Panamá en la región.

En la mesa estuvo el tema logístico del istmo y cómo aprovecharlo para fortalecer la presencia panameña fuera de las fronteras.

Durante el encuentro se analizó el futuro de la estrategia exterior del Gobierno, con énfasis en consolidar a Panamá como un centro clave de logística y conexión regional, aprovechando su posición geográfica y su peso en el comercio internacional.

La idea, según lo conversado, es pasar del discurso a una política exterior con resultados concretos.

Los miembros del Consejo respaldaron la gestión de Mulino y su enfoque en estrechar lazos estratégicos a nivel global, destacando que la política internacional debe ir de la mano con el crecimiento económico y la competitividad del país.

También subrayaron la importancia de proteger y potenciar las ventajas que ya tiene Panamá frente a otros mercados.

En la reunión participaron figuras clave como el canciller encargado Carlos Hoyos, el asesor presidencial Aníbal Galindo, la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad Kristelle Getzler, la expresidenta Mireya Moscoso y el exadministrador del Canal Alberto Alemán Zubieta, junto a Dovi Eisenman, Héctor Infante, Jorge Vallarino, Omar Jaén y Carlos Moreno.