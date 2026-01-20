Mulino en Davos: “Panamá es un mercado regional estratégico”

El presidente José Raúl Mulino cerró su segunda jornada en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, hablando frente a mandatarios, presidentes de bancos y directores de fondos de inversión.

En el panel “Transformando las fronteras de inversión en América Latina”, Mulino dijo que atraer inversión no se trata solo de incentivos.

“Depende de la capacidad de un país de proyectar una visión de largo plazo que ordene las decisiones públicas y privadas con coherencia y previsibilidad”, afirmó.

El mandatario destacó la estabilidad institucional de Panamá y mencionó que la Comisión Europea retiró al país de la lista de alto riesgo por blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

“Panamá no es un mercado pequeño: es una plataforma regional. Nuestra ventaja es la conectividad. Desde el hub marítimo panameño, se accede a millones de consumidores gracias a las 180 rutas del Canal”, explicó Mulino.

También advirtió que la inseguridad y el crimen organizado siguen siendo amenazas y pidió cooperación regional para combatir estos delitos.

En el panel también estuvieron Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Milton Maluhy, CEO de Itaú Unibanco, y Ilan Goldfajn, presidente del BID, junto a representantes de fondos privados.