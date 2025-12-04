Mulino: en mi gobierno no hay ni habrá descentralización paralela

En su acostumbrado conversatorio semanal, el presidente José Raúl Mulino fue directo y sin rodeos: no existe ni existirá una “descentralización paralela” vinculada a los traslados de fondos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha realizado a ciertos municipios del país.

Reconoció que los cuestionamientos recientes han obligado al Gobierno a revisar el mecanismo, pero aseguró que lo ocurrido abre la puerta para corregir, ajustar y evitar errores futuros.

Mulino no negó los desembolsos. Al contrario, los confirmó, pero recalcó que los montos no se comparan con los manejados en la administración anterior.

Con tono serio, subrayó:

“Gracias a Dios no son montos ni cerca a los que se manejaron aquí antes, pero sí se manejaron, y eso es importante para revisar el tema y evitar que se repita.”

Chapman: 64 municipios dependen del Estado y habrá correctivos claros

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recogió la conversación con un mensaje firme: la polémica se atenderá con seriedad.

Indicó que se abrirán investigaciones para corregir cualquier práctica que pueda prestarse a sospechas de mala administración o confusión con clientelismo político.

“Toda práctica que se aleje de la ley será corregida. No permitiremos que esto se confunda con la descentralización paralela del pasado.”

Chapman también explicó que en Panamá solo 18 de los 82 municipios son autosuficientes. Los otros 64 dependen del Gobierno Central, mediante ingresos como el IBI, PIOPS y otros fondos que se aprueban desde el MEF, aunque la fiscalización final es responsabilidad de la Contraloría.

Antes de que el dinero salga de la institución, debe existir una solicitud formal aprobada en Consejo Municipal, publicada en Gaceta Oficial y sustentada documentalmente.

Pero Chapman aceptó algo clave: aun cumpliendo los pasos, los fondos pueden usarse de forma distinta a la prevista. Por eso pidió revisar y reforzar el proceso.

Auditora en marcha: “no es un terremoto, pero sí hay que aclarar”

El contralor Anel Flores confirmó que acelerarán los auditos solicitados por el MEF, enfocándose en los más de 6 millones de dólares transferidos entre 2024 y 2025.

Pidió bajar el ruido mediático y político, señalando que algunos críticos exigen auditorías mientras retrasan sus propios informes de rendición de cuentas.

“Aquí muchos ven la paja en el ojo ajeno, pero no en el de ellos.”

Flores insistió que no hay crisis oculta, que los fondos son legales, pero que se revisarán con rigor para despejar cualquier duda.

Gobierno y Contraloría prometen nuevas reglas

Chapman adelantó que se elaborarán lineamientos conjuntos con la Contraloría para mejorar la trazabilidad y divulgación del presupuesto que se asigna a los gobiernos locales.

La meta: que cada balboa invertido se vea, se justifique y se sienta.

Además, el Ejecutivo espera que la reforma a la Ley 3 de 2009 mejore los mecanismos actuales y permita clasificar municipios con base en el Índice de Pobreza Multidimensional, dirigiendo los recursos hacia quienes más los necesitan.