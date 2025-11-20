Nacional - 20/11/25 - 12:36 PM

Mulino espera acuerdo sobre salario mínimo, pero no habla de cifras

En sus declaraciones, Mulino destacó que, aunque no se hablará de cifras por el momento, confía en que se logre un consenso para diciembre.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se mostró optimista sobre las conversaciones para la fijación del nuevo salario mínimo, asegurando que ve con satisfacción el progreso de las negociaciones. 
 

"Se van a escuchar todas las propuestas, pero lo único que puedo decir, sin hablar de cifras, es que veo con mucha satisfacción que la conversación avanza bien. Espero que se logre un consenso para diciembre", señaló el mandatario al ser consultado sobre la solicitud del sector laboral, que propone un salario mínimo de $900.

Mulino destacó que las reuniones entre los representantes del gobierno, los trabajadores y los empresarios han transcurrido en un ambiente cordial, sin enfrentamientos. "No hubo dimes y diretes entre los sectores. Como es lo usual, cada dos años más o menos vemos la misma situación", añadió el presidente.

Esta semana comenzó el análisis de la Comisión de Salario Mínimo, compuesta por el Gobierno, el sector laboral y empresarial, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo que regirá en el país a partir del próximo año.
 

