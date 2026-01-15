Mulino firma ley y jubilados por fin verán plata retenida desde los 70

Como cumplimiento de una deuda histórica y largamente esperada, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este jueves 15 de enero la Ley 506.

La normativa ordena el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, beneficiando a servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante dicho período.

La histórica sanción otorga justicia a miles de funcionarios y exfuncionarios que, por más de cuatro décadas, mantuvieron vigente su legítima aspiración al reconocimiento de este derecho laboral.

“Les digo a los señores que a diario piquetean por todas partes: este es un compromiso adquirido y pronto recibirán el monto de sus intereses”, expresó el presidente Mulino durante su conferencia habitual de los jueves, horas antes de la firma.

El acto de sanción, firmado por el mandatario y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reafirma el compromiso del Estado con la equidad, la legalidad y el respeto a los derechos adquiridos, así como una muestra de la voluntad institucional para saldar obligaciones pendientes y fortalecer la confianza ciudadana.

“Es una deuda que nosotros no causamos, pero nos toca honrar porque son obligaciones del Estado y no de un gobierno… Este gobierno no seguirá trasladando problemas al futuro: los enfrenta y resuelve con planificación y seriedad, sin improvisación”, destacó Chapman.

En la ceremonia también participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el contralor general de la República, Anel Flores, y un grupo de beneficiarios, entre ellos la señora Alejandrina Gómez, quien agradeció al mandatario por asumir la responsabilidad y cumplir el pago tras años de espera.

“Señor presidente, gracias porque usted ha cumplido el deber que otros no hicieron y le dieron larga… Gracias por habernos llamado a la Presidencia para decirnos que nos está cumpliendo este deseo”, mencionó la beneficiada.

Los pagos se realizarán a partir del próximo mes de junio, mediante un plan de entrega ordenado.

Se emitirán los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), documentos que incluirán el nombre del beneficiario, el monto a recibir y la fecha de vencimiento.

El MEF será la entidad responsable de coordinar y comunicar el proceso, y los pagos se harán luego de un registro y citas digitales, para evitar filas y aglomeraciones y proteger la salud de los adultos mayores.

Igualmente, se aclaró que estos certificados serán transferibles, no están sujetos a impuestos y no pueden ser embargados.

En caso de que el beneficiario haya fallecido, sus familiares podrán hacer efectivo el cobro mediante trámite ante las autoridades.

— Recorrido de la Ley —

Esta Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2022 y devuelta por el Ejecutivo —en la administración anterior— alegando razones de inconveniencia e inexequibilidad.

Tras analizar las objeciones, el Pleno la aprobó por insistencia en tercer debate el 26 de octubre de 2022.

Posteriormente, se remitió una objeción de inexequibilidad al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que mediante sentencia del 25 de agosto de 2025 determinó que no existía lo sustentado en la objeción.