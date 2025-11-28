Nacional - 28/11/25 - 04:08 PM

Mulino: Gobierno ha logrado "devolverle a Panamá el respeto internacional"

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino aseguró que su gobierno ha logrado “devolverle a Panamá el respeto internacional” durante su visita a Boquete en Chiriquí. 

Mulino destacó avances en interconexión eléctrica, la integración con Mercosur y la Alianza Centroamericana, el fortalecimiento de lazos con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, y la mejora de relaciones con Estados Unidos tras “superar divergencias pasadas”.

El mandatario afirmó que estos movimientos buscan atraer inversionistas, recuperar la confianza internacional y aumentar la llegada de turistas al país.

Mulino también defendió decisiones “duras pero necesarias”, como el control de la migración, la implementación de políticas para atraer inversiones concretas y la reactivación de obras públicas paralizadas, señalando que ordenarlas es clave para “cerrar bien el año” y estabilizar las finanzas del Estado.

El presidente advirtió que el país no puede volver al “camino fácil del juega vivo populista”, al señalar que Panamá estuvo “al borde del abismo”. 

Criticó el abandono de hospitales, potabilizadoras, escuelas y caminos, una situación que dijo “roza la traición a la patria”. 

En materia económica, reconoció que el país aún no despega al ritmo esperado: “Todos queríamos estar volando… con muchísimo esfuerzo estamos carreteando para poder despegar. Pero es el camino correcto”.

Mulino insistió en que los indicadores macroeconómicos muestran señales de recuperación y que eso debe traducirse en mejoras en la microeconomía, con beneficios tangibles para consumidores, comercios y nuevas oportunidades laborales.

 

