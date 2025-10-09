Mulino inaugura la tercera tienda del pueblo

El presidente José Raúl Mulino encabezó la inauguración de la tercera Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la ciudad capital, ubicada en las modernas instalaciones de Frigo San Antonio. Con esta apertura, el Gobierno refuerza su compromiso con el acceso a productos nacionales a precios justos para todos los panameños.

La nueva tienda tiene capacidad para atender a más de 3,000 personas diarias, con espacios modernos, aire acondicionado y un sistema ágil de atención. Durante el recorrido, Mulino verificó los precios, conversó con trabajadores y saludó a los compradores que aprovechaban las ofertas del día.

“Primero se le compra al productor nacional directo, y se vende en tiendas del IMA a precios muy buenos. Esto es toda una inversión 100% rescatada por el director del IMA”, destacó el mandatario.

Por su parte, Nilo Murillo, director del IMA, señaló que el objetivo es garantizar alimentos de calidad y asequibles a las familias en situación de vulnerabilidad. Además, resaltó que el local cumple con altos estándares de higiene y seguridad, consolidando el compromiso institucional con la seguridad alimentaria en Panamá.

En las Tiendas del Pueblo los consumidores pueden adquirir 34 productos de la canasta básica a precios bajos, entre ellos: arroz a B/.1.25 (5 lb), atún en lata a B/.0.30, azúcar a B/.0.40, café a B/.0.75 y jamonilla a B/.1.00.

Con esta tercera tienda, el Gobierno busca fortalecer un modelo que combina accesibilidad, calidad y dignidad, brindando alivio económico y oportunidades a productores locales y familias panameñas por igual.