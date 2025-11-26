Mulino inaugura mañana hospital de Bugaba

El presidente José Raúl Mulino llegará este jueves a Bugaba, Chiriquí con una agenda cargada de obras, respuestas y mensajes que muchos esperan escuchar sin rodeos ni discursos.

A las 9:00 a.m., se tiene prevista la habitual conferencia de prensa de los jueves, pero esta vez se realizará en el Hospital de Bugaba, un punto clave para la comunidad chiricana que ha peleado por años mejores servicios de salud.



Ahí, Mulino se espera que hable sobre su reciente viaje a Costa Rica y las publicaciones que han calentado las redes sobre una supuesta demanda en su contra que circuló en chats de WhatsApp.

A las 10:00 a.m., el mandatario encabezará la inauguración del nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso.

Además, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) hará entrega de nuevas soluciones habitacionales, un alivio para familias que han vivido alquilando, rebotando o aguantando goteras por años.

Se espera también que el mandatario hable sobre sus polémicas declaraciones en Costa Rica y el tsunami que estas han generado.



En Bugaba, mañana no solo se corta una cinta: se prende una conversación que viene caliente. Y el pueblo, como siempre, está escuchando.