Mulino le suelta un par de 'scud' a jueces por liberar "narco y sicarios"

Panamá- "La sociedad demanda respuestas concretas y certeza de castigo para homicidas pandilleros, extorsionadores, violadores, narcotraficantes y corruptos de todas las gestiones sin selectividad", indicó en tono enérgico el presidente de la república, José Raúl Mulino, durante la presentación de su informe de gestión, ante la Asamblea Nacional, al referirse al renglón de la Seguridad en el país.

El mandatario indicó que la seguridad pública fue descuidada durante años, la Fuerza Pública "desmoralizadas, no solo por un poder Ejecutivo sin compromiso real, sino también por un Órgano Judicial que permite que narcotraficantes, sicarios, líderes de pandilla, que son la matriz de violencia de la violencia urbana, estén en libertad producto de decisiones cuestionables.

Mulino ejemplificó su afirmación: "Quiero que se imaginen lo que pasa por la cabeza de un miembro de la Fuerza Pública que participa de una operación de toneladas de drogas, enfrentando a los traficantes, los agentes saben que ese día puede ser el último que van a que vean a su familia porque deben poner el cuerpo en el cumplimiento del deber".

También cuestionó al sistema judicial al indicar que "las fuerzas de seguridad hacen bien su trabajo, detienen a delincuentes decomisan armas y drogas y a los pocos días muchos de esos detenidos van para su casa como si se tratase de una falta menor", al ser beneficiados con una medida cautelar de casa por cárcel, y de nuevo "vuelven a traficar y ponen en riesgo otra vez a los denunciantes.

Desde el punto de vista del mandatario, "esa extraña preventa" no es justa ni mucho menos "justicia". Para él, la aplicación de esa medida cautelar en este tipo de casos "es una extrema flexibilidad disfrazada de garantismo que ha sido el fracaso en la lucha contra el delito en toda América Latina".

Explicó que esa "ideología jurídica de ver a los delincuentes como víctimas" ha sido utilizada por organizaciones criminales como una herramienta que ha servido como "caldo de cultivo para sus actividades ilícitas". Con base a ello, sentenció que "el sentido común, que parece ser el menos común de los sentidos".

En medio de su discurso, el presidente invitó a los jueces para que una vez por semana hagan una Ronda de prensa donde le expliquen al país "el porqué de sus decisiones", ofrecimiento que consideró sería "a favor de la información pública abierta".

En cuanto a la gestión del Ministerio de Seguridad Pública aseguró que la entidad llevó a adelante el programa 'Alcaldes en Acción', desarrolló directamente con gobiernos locales para atender necesidades de seguridad en los distritos y comunidades generando así respuesta más rápida frente a problemáticas comunitarias.

Se reactivó el programa armas por comida, como política clave en coordinación con la gobernación de Panamá, para sacar de circulación armas de fuego y municiones mediante el canje voluntario por alimentos y medicinas, fortaleciendo la cultura de paz.

En cuanto a la Policía Nacional, puntualizó que esta reforzó su accionar con operativos de campo coordinados con las fiscalías y el fortalecimiento de unidades especializadas para enfrentar delitos de alto impacto. Se realizaron 71,407 detenciones, neutralizando actividades delictivas desde el desde el microtráfico hasta la delincuencia organizada.

En cuanto a operativos de campo coordinados con las fiscalías y unidades especializadas para enfrentar delitos de alto impacto, se realizaron 71,407 detenciones que permitieron neutralizar actividades delictivas desde el desde el microtráfico hasta la delincuencia organizada, "esta estrategia de presencia territorial permitió reducir el hurto en 6% y frenar el crecimiento sostenido de homicidios de los últimos años", dijo.

El Senan reforzó protocolos de Canal de Panamá y el control aéreo y marítimo en la lucha contra el crimen organizado. Además, incautaron 38,438 paquetes de cocaína y $13,287 de marihuana. Aprehendieron a 2620 personas y decomisaron de bienes vinculados a delitos en narcotráfico y contrabando. En el plano humanitario se ejecutaron 421 misiones que salvaron 676 vidas. De igual forma, la entidad fortaleció la cooperación internacional con entrenamientos bilaterales junto a Estados Unidos, Colombia y Perú.

Por su parte, el Senafront ejecutó una estrategia integral orientada al fortalecimiento de la seguridad el control territorial y la estabilidad comunitaria. Las operaciones del 2025 lograron resultados contundentes contra estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, contrabando y tráfico de personas. Se aprendieron 3,334 persona e incautaron 7,646 paquetes de droga.

En cuanto al Servicio Nacional de Migración, aseguró que se centró en garantizar el control ordenado de los flujos migratorios y aplicar la normativa vigente para proteger la seguridad nacional y la soberanía del país. Las estadísticas revelan que "entre el primero de enero y el 16 de diciembre de 2025 se registraron casi 7 millones de movimientos migratorios". Durante este periodo se ejecutaron "1075 deportaciones y expulsiones se inadmitieron 3,584 extranjeros".

En el renglón del Sistema Único de Manejo de Emergencias prehospitalarias, detalló que miles de panameños atendidos de forma eficiente, "aún cuando el 55% de las llamadas fueron improductivas, o sea están usando el 911 para vacilar"

El jefe del ejecutivo, durante su discurso, solicitó a los diputados que hagan "una ley que establezca sanciones ejemplares para quienes juegan con esta herramienta y perjudican a quienes sí necesitan y se debaten entre la vida y la muerte".