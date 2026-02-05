Mulino llama a empresarios a invertir pa’l país

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó del acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), presidida por Irene Orillac de Simone, quien se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia de este gremio de trascendencia en el país.

En ese escenario, donde el presidente Mulino asistió acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, destacó la inversión del Estado en obras sociales por más de 11 mil millones de balboas, e instó a los empresarios de la CAPAC a trabajar en conjunto con el gobierno y contagiarse de optimismo, construyendo una mejor economía para el país.

“Instándolos a invertir más y a confiar, porque la economía está despegando y hemos recuperado la confianza externa. Estamos comenzando un nuevo año, donde la inversión en construcción se verá a lo largo y ancho del país. Son miles de millones de dólares para la infraestructura, la salud, la educación y la logística”, sostuvo el Presidente.

Destacó que esta inversión estatal generará empleos, los que aumentarán el poder de consumo de los panameños, produciendo más ventas que demanden nuevos empleos, traduciéndose en un círculo virtuoso para la economía panameña.

“Esta inversión se transformará en empleos y oportunidades, de esta forma estamos comenzando a mover la economía, pero de manera natural, sin las distorsiones que llevan a crisis financieras”, reafirmó.

Previo a su discurso, el acto tuvo un episodio especial con las palabras de la primera dama, quien destacó la participación de la mujer en un gremio encabezado mayoritariamente por hombres, y que después de 60 años se abre un camino hacia la equidad.

“Esto que vivimos hoy es inspirador para miles de mujeres, que día a día luchan por un espacio y que hoy, al verte a ti, renuevan sus esperanzas. Queremos más construcción, más inversión y cada vez más mujeres en este sector”, resaltó Maricel Cohen de Mulino.

Orillac de Simone, luego de juramentar a los integrantes de la nueva Junta Directiva, expresó que la participación del mandatario Mulino es un hito para el gremio, un mensaje claro de tiempos de transformación, pues por más de una década, un gobernante no asistía al acto de toma de posesión.

Al evento también asistieron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el titular del Miviot, Jaime Jovené; el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz; la presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, entre otras autoridades e invitados especiales.