Mulino llama a los panameños a unirse para enfrentar retos del país

El presidente José Raúl Mulino, manifestó hoy domingo que, así como Rufina Alfaro, con el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, a lo largo de nuestra historia son muchos los que han aportado para lograr la nación que hoy tenemos y es importante que, como panameños, sigamos reforzando ese movimiento que refleja nuestra identidad nacional y la unidad para enfrentar los retos del país.

El mensaje del mandatario Mulino se dieron en el marco de la celebración de los 203 años del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, ocurrido el 10 de noviembre de 1821, actos protocolares que encabezó junto a su esposa, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros y viceministros de Estado, entre otras autoridades, y que tuvieron lugar en el Parque Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos.

A tempranas horas de la mañana, los actos se iniciaron con la izada del pabellón nacional por el mandatario, quien, además, colocó una ofrenda floral ante el Busto de la Libertad. En este punto, el concejal René García, presidente del Consejo Municipal, izó la bandera del distrito de Los Santos y la Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez, interpretó las notas del Himno Nacional.

Junto a las autoridades gubernamentales, la pareja presidencial realizó la tradicional caminata desde la Avenida 10 de Noviembre hasta el Parque Simón Bolívar, encabezados por la Banda Republicana. En este lugar, el presidente Mulino izó otro pabellón nacional, mientras que el alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Alberto Montenegro Vergara, enarboló la bandera municipal y el estudiante Daniel Pineda, del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, dirigió el Juramento a la Bandera.

Seguidamente, el presidente Mulino entregó el pabellón nacional al abanderado oficial, Miguel Amaya; en tanto que el alcalde Montenegro Vergara entregó la bandera del distrito a Miguel Antonio Bernal, abanderado distrital de La Villa.

“Han sido siglos y generaciones de hombres y mujeres rebeldes, como lo fue Rufina Alfaro, generaciones que marcan una ruta que nosotros no podemos olvidar hoy que nos toca estar al frente de la Nación panameña. Sin duda, no es un movimiento cualquiera, es un movimiento nacional de nuestra propia identidad que yo invito hoy a ustedes presentes —y a todos los que me escuchan—, a reforzar todos los días”, reflexionó Mulino, en los actos protocolares en la entrada del Palacio Municipal Julio Arosemena Medina.

El jefe del Ejecutivo manifestó también que Panamá es mucho más que un país. Es la suma de los panameños, de sus esfuerzos y de sus voluntades por lograr siempre un mejor presente y futuro, para los que estamos y para los que vienen detrás.

“Sigamos adelante unidos como país; nos tocan retos importantes que acometeremos con el apoyo de todo el pueblo. Para mí, sin duda alguna, es mi deber como presidente de la República enfilarnos por esa ruta. Soy el presidente de la República y tengo la mejor intención y la buena voluntad, más la fortaleza política, para hacer lo que hay que hacer en beneficio de todos los panameños, como corresponde”, acotó el mandatario Mulino, al tiempo que agradeció al pueblo panameño la solidaridad que ha demostrado con los afectados por las recientes inundaciones y que han cobrado vidas en diversos puntos del país.

En ese sentido, adelantó que, una vez las aguas vuelvan a su lugar, se retomarán los análisis necesarios para empezar a canalizar los ríos debidamente, a fin de evitar que cada año se repita este tipo de afectaciones.

En los actos, realizados frente al Palacio Municipal Julio Arosemena Medina, además del presidente Mulino hicieron uso de la palabra el alcalde Montenegro Vergara y la tecnóloga médica Ana Palma Gobea, quien fue la oradora oficial de esta celebración. La Banda de Música Alfredo Fajardo Ureña, del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, interpretó el Himno Santeño, mientras que la Banda Republicana, entonó las notas del Himno Nacional.

La comitiva gubernamental se trasladó hacia la Iglesia San Atanasio de La Villa de Los Santos, donde se realizó el tradicional Te Deum, a cargo del presbítero Marcos Alexander Solís Quintero.

Posteriormente, se celebró la sesión solemne del Consejo Municipal en la Casa del Cabildo del Museo de la Nacionalidad. Acto seguido, el presidente Mulino colocó ofrendas florales ante los bustos del prócer José Vallarino y del Liberador Simón Bolívar, tras lo cual se iniciaron los desfiles del 10 de noviembre, que presenciaron las autoridades gubernamentales desde el Palacio Municipal.

