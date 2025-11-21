Mulino llega a Costa Rica para encuentro oficial con el presidente Chaves

El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, acompañado de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y los ministros de Estado, llegó esta mañana a Costa Rica para una visita oficial de un día, que lo reunirá con el mandatario anfitrión, Rodrigo Chaves Robles.

Mulino llevará adelante una agenda que incluye un encuentro privado con su homólogo en el Teatro Nacional de San José. También será condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández.

En el marco de este encuentro presidencial, se sostendrá una reunión de primeras damas en el Museo Nacional Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

La misión oficial culminará con un almuerzo de los mandatarios y sus equipos de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La delegación que acompaña al presidente Mulino está integrada también por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona; la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler; y Grettel Escobar de Escalona, esposa del embajador de Panamá en Costa Rica.