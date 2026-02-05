Nacional - 05/2/26 - 10:40 AM

Mulino: los 2 puertos no volverán a quedar en manos de una sola empresa

Panamá respeta la independencia de los órganos del Estado y no acepta presiones internacionales.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino dijo hoy que Panamá no volverá a conceder dos puertos a una sola empresa, punto. 

La decisión viene después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, un fallo que le quitó los puertos a la hongkonense Panamá Port Company.

El presidente recalcó que el falló será acatado, como corresponde en un Estado de derecho.

Mulino dijo que el fallo es soberano, que lo emitió el Órgano Judicial y que el Ejecutivo lo respeta.

“Si el fallo hubiera sido otro, también se habría respetado”, soltó, dejando claro que aquí no hubo campañas ni manos externas metidas en la decisión.

Sobre lo que viene, explicó  que el Estado asumirá el control de los puertos durante un período transitorio. En ese lapso, las operaciones seguirán normales. Sin cierres, sin caos, sin sorpresas. Hasta ahora, afirmó, no se ha registrado ninguna afectación operativa.

Será después de esa transición cuando el Gobierno defina el nuevo modelo de concesión. Y ahí volvió a subrayarlo, sin rodeos: no se repetirá el esquema de una sola empresa manejando dos puertos

La administración portuaria se evaluará por separado, aunque no adelantó fechas ni detalles de cómo se estructurarán los futuros contratos.

Mulino también respondió a pronunciamientos surgidos desde Hong Kong y sectores vinculados a China, donde se habló de posibles consecuencias económicas o políticas. 

El presidente fue claro: Panamá actúa dentro de su marco constitucional, respeta la independencia de los órganos del Estado y no acepta presiones internacionales.

 
 
 
 

