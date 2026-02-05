Mulino se para bonito: Panamá no acepta amenazas de nadie

El presidente José Raúl Mulino volvió a marcar territorio este jueves y dejó claro que Panamá no se dejará amedrentar por ningún país, luego de pronunciamientos emitidos desde Hong Kong tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC).

Mulino explicó que Hong Kong es una región administrativa especial de China y que las relaciones diplomáticas oficiales de Panamá con la República Popular China se manejan únicamente a través de Beijing y la Cancillería panameña. Por eso, ante el tono utilizado en esos comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió de forma oficial, rechazando cualquier insinuación de consecuencias para el país.

El mandatario fue tajante. Dijo que Panamá es un país soberano, con instituciones propias, y que no acepta amenazas ni advertencias de ningún Estado.

“Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la Tierra”, sostuvo, al recalcar que las decisiones judiciales no están sujetas a presiones externas.

Mulino también subrayó que en Panamá existe separación de poderes y que el Ejecutivo no interfiere en la justicia.

Afirmó que el fallo de la Corte Suprema es definitivo y final, y que el Gobierno lo acata sin importar a quién favorezca. Incluso señaló que, si la decisión hubiese sido distinta, también se habría respetado sin cuestionamientos.

Sin entrar en confrontaciones innecesarias, el presidente indicó que no busca escalar el tema con “dimes y diretes”, pero dejó claro que el país defiende su institucionalidad y su sistema democrático. Reiteró que Panamá actúa conforme a su Constitución y que sus decisiones internas no se negocian ni se condicionan desde afuera.