Mulino mueve fichas en Davos para atraer inversión a Panamá

El presidente José Raúl Mulino arrancó su agenda oficial en el Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, Suiza, con reuniones clave para abrir nuevas oportunidades de inversión extranjera y negocios para Panamá.

El mandatario sostuvo un primer encuentro con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas y comerciales. De acuerdo con datos oficiales, Suiza es el tercer mayor inversionista en Panamá, con un capital estimado en 5.500 millones de dólares, principalmente en los sectores comercial, financiero y manufacturero.

Durante la reunión, Mulino destacó la reciente incorporación de Panamá al Mercosur, mientras que Parmelin mostró interés en la estrategia de la marina mercante panameña, reconocida como la más grande del mundo, apalancada en el Canal de Panamá y el potencial logístico del país.

El presidente también puso sobre la mesa proyectos estratégicos como el reservorio de Río Indio, la construcción de dos megapuertos y un gasoducto, considerados claves para el desarrollo económico y energético nacional.

Ambos gobernantes coincidieron en impulsar el comercio bilateral, resaltando al café panameño como el principal producto de exportación hacia Suiza.

✈️ Singapur mira a Panamá

Más tarde, Mulino se reunió con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien mostró interés en facilitar el regreso de la industria de aviación de su país a Panamá, aprovechando la ventaja de formar parte del Mercosur.

El mandatario panameño invitó a Singapur a invertir en sectores como aviación, tecnología, energía y logística, y abordó el desarrollo de la industria de semiconductores, con la meta de convertir a Panamá en un enclave estratégico regional.

Mulino también exhortó a Singapur a sumarse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, como garantía para el comercio marítimo mundial.

En los encuentros acompañaron al presidente los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Canal de Panamá) y Julio Moltó (Comercio e Industrias).