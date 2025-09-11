Mulino: No podemos regalar los corredores, aún hay deuda por pagar

"Los corredores no se han terminado de pagar... y están lejos de poderse pagar", dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al ser consultado sobre la extensión por 30 años de la concesión del Corredor Norte. Agregó que "no podemos en este momento dar gratis el corredor a nadie".

“Los corredores no se han terminado de pagar, y por supuesto esa es una deuda que debemos manejar en el tiempo para poder saldarla. Tenemos que maniobrar dentro de la estrechez fiscal para cumplir nuestras obligaciones.

El corredor no está pagado y está lejos de poder pagarse, y las extensiones implican sumas importantes de dinero. No podemos en este momento dar el corredor gratis a nadie”, reiteró el mandatario.

El Consejo de Gabinete autorizó el pasado martes al Ministerio de Obras Públicas a suscribir la Adenda No. 12 al Contrato N.º 98, extendiendo por 30 años la concesión del Corredor Norte, actualmente operado por la sociedad ENA Norte, S.A.

La nueva extensión permitirá unificar el vencimiento de los tramos que componen la concesión:

Fase I: Albrook, Martín Sosa, El Dorado, Cerro Patacón, Ascanio Villalaz, Juan Pablo II y La Amistad.

Fase II A: Tinajitas, Intercambio Lajas, Rampa Lajas, Ramal Zárate y Ramal Villa Lucre.

Tramo I: Panamá–Madden.

El nuevo plazo será hasta el 15 de marzo de 2058, o hasta que la concesionaria recupere el monto total de su inversión, lo que ocurra primero.

El jefe del Ejecutivo también se refirió a la extensión del Corredor Sur hasta Pacora, afirmando que no tiene una fecha definida para el inicio de la obra.



“Es una obra grandísima que no ha empezado y sabemos que hay que hacerla, sobre todo teniendo en cuenta la futura ampliación que surgirá del negocio de carga aérea del aeropuerto. Lo importante es que ya se han comenzado a dar los pasos”, señaló.

Se acabó el subsidio a arroceros

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, informó que el subsidio de $7.50 por quintal de arroz ha sido eliminado debido a las limitaciones económicas del ministerio.

El presidente Mulino respaldó esta decisión: "No hay subsidio para el arroz y no hay más $7.50 por quintal. Estamos protegiendo la producción nacional, y no creo que esto tenga alguna incidencia en el precio al consumidor", dijo.

Mulino calificó el subsidio como una carga fiscal insostenible: “Ese subsidio no va más; es una barbaridad de dinero que se gasta”, declaró durante su conferencia de prensa semanal, explicando que los recursos destinados a este rubro superan lo que el Estado puede asumir de forma responsable.

Según el mandatario, el esquema de subsidios, aunque fue creado como una medida temporal, se convirtió en un gasto recurrente que no resuelve los problemas estructurales del sector agropecuario.

“Se ha convertido en un barril sin fondo que no beneficia de manera real ni al productor ni al consumidor”, expresó.

Advirtió que mantener este subsidio compromete fondos que podrían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación o seguridad social.

“No podemos seguir drenando el presupuesto nacional en medidas que no son sostenibles ni justas”, sostuvo.

Como alternativa, el Gobierno prepara un plan de apoyo técnico y financiero más focalizado, que incluirá:a sistencia para mejorar la productividad, acceso a créditos blandos, modernización tecnológica en las fincas.



Complacencia por nuevos nombramientos en la Corte Suprema de Justicia

El presidente José Raúl Mulino manifestó satisfacción por las recientes designaciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ): "Me siento complacido con esos nombramientos. Creo que le he aportado al país y al Órgano Judicial dos grandes profesionales. Ya ejercí mi potestad constitucional, como siempre lo he dicho", expresó.

Los nuevos magistrados son:

Gisela del Carmen Agurto Ayala, designada en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Carlos Ernesto Villalobos Jaén, quien integrará la Sala Primera de lo Civil.

Mulino destacó la trayectoria de ambos: “Agurto ya había actuado como suplente en la Sala Tercera, y Villalobos es un reconocido procesalista civil, que además ha analizado el nuevo procedimiento civil”.