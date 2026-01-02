Mulino nombra a un estratega como nuevo Subdirector del Senafront

El presidente José Raúl Mulino designó al comisionado Héctor De Sedas Cedeño como nuevo Subdirector General del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).



De Sedas Cedeño asume el cargo tras tras la jubilación del anterior director, Jorge Gobea, y la promoción de Larry Solís a la Dirección General en febrero de 2025.

La medida reconoce una trayectoria de más de 20 años marcada por liderazgo, formación y compromiso con la seguridad y los derechos humanos.

De Sedas, egresado de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Colombia, cuenta con un MBA en administración, especializaciones en gerencia estratégica, derechos humanos, justicia y seguridad, y una extensa formación en inteligencia, operaciones especiales y manejo de crisis.

Desde los primeros años de su carrera destacó por su disciplina, habilidades técnicas y capacidad de liderazgo.

Entre sus logros sobresalen la fundación de la Escuela de Formación de Agentes Guarda Fronteras, la Escuela de Derechos Humanos y la Escuela de Inteligencia, así como la creación de la Unidad de Seguridad Fronteriza Humanitaria (USFROH), encargada de la atención especializada de migrantes.

También fue responsable de la Operación Flujo Controlado (2016-2025), principal estrategia de gestión de migración irregular en el país.

De Sedas ha recibido capacitaciones con la DEA, Policía Federal de México, CICR y otras instituciones internacionales, consolidando un perfil que combina gestión policial, derechos humanos y seguridad fronteriza.

Su liderazgo ha sido reconocido con numerosas condecoraciones nacionales e internacionales, incluyendo medallas de honor, servicios distinguidos y distinciones internacionales por su aporte al fortalecimiento de la seguridad y la inteligencia policial.

Además de su carrera operativa, es docente universitario, investigador y columnista, siendo el primer oficial activo de la fuerza pública en publicar un libro.

u nombramiento como Subdirector General de SENAFRONT busca garantizar que la seguridad en las fronteras del país siga un camino de profesionalismo, planificación estratégica y respeto por los derechos humanos.