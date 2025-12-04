Nacional - 04/12/25 - 09:17 AM

Mulino: nuevo Oncológico, dormitorios en UTP y modernización de biblioteca

Mulino confirmó la licitación de los Dormitorios Universitarios de la UTP, con capacidad para 266 jóvenes

 

Por: Redacción / Crítica -

José Raúl Mulino viajará este domingo a Oslo, Noruelga, para acompañar -en nombre de Panamá- a la lpider venezolana María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, según anunció en su conferencia de los jueves. . Regresará al país la noche del jueves, según detalló.

Durante el mismo encuentro, el mandatario también mencionó avances y prioridades de su gestión, entre ellos el nuevo edificio del Oncológico, la construcción de dormitorios en la Universidad Tecnológica de Panamá, proyectos para mejorar la movilidad vial y la modernización de la Biblioteca Nacional.
 

Salud que respira futuro: Panamá levanta un Oncológico de primer mundo

Entre los anuncios  está la construcción de un nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional, en trabajo conjunto con CSS, MINSA y Ciudad de la Salud, como un salto frontal contra el cáncer.

El nuevo centro contará con:

  • 9 niveles de atención
  • Sala de quimioterapia con 90 sillones
  • Camas para tratamientos prolongados
  • Laboratorio clínico y molecular
  • Hotel para pacientes y familiares

EL ministro de Salud, Fernando Boyd declaró recientemente que: “Aquí no existe paciente de CSS ni de MINSA, sino panameños que pelean contra el cáncer y merecen atención digna y pareja.”

En el aspecto de Salud, Mulino indicó que mañana estára de visita en Guararé, donde participaraá de la inauguración de una policlínica, una necesidad de los moradores que se había mantenido dormida desde hace años.- 
 

Dormitorios para la UTP: estudio sin miedo a quedarse en la calle

En otro aspercto, el presidente informó que el ministro José Ramón Icaza confirmó la licitación de los Dormitorios Universitarios de la UTP, con capacidad para 266 jóvenes y áreas comunes, salas de estudio, cocina y separación por género.

Además se construirán seis dormitorios regionales, empezando en Chiriquí, con capacidad para 93 estudiantes por sede.

Vialidad que abre camino

Como parte de sus anuncios, Mulino indicó que el MOP adelanta que en pocas semanas se adjudicará la Ampliación del Corredor de Las Playas: 20 kilómetros, 4 a 6 carriles, alivio para transporte de carga, viajeros y comunidades como El Espino, Sajalices y Campana.

Biblioteca Nacional se moderniza y se vuelve Patrimonio Histórico

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero recibirá inversión para digitalizar y proteger documentos del país, mientras se rehabilitarán 40 bibliotecas públicas, y la Biblioteca Nacional será declarada Patrimonio Histórico, resguardando memoria, identidad y país para generaciones nuevas.

 

