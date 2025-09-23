Mulino participa en la apertura del Debate General en la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este martes en la apertura del Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que este año se celebra bajo el lema: “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

A su llegada, el presidente Mulino fue recibido con el saludo protocolar por parte del secretario general de la ONU, António Guterres, quien dio inicio al debate anual, cuya primera jornada incluyó intervenciones de representantes de Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Perú, Corea del Sur, entre otros países.

Previo a su ingreso al plenario, el mandatario panameño sostuvo breves encuentros con el rey Felipe VI de España y con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El Debate General arrancó con el discurso del secretario general Guterres, quien abordó los principales retos globales y el papel de la mediación en los conflictos que enfrentan las naciones.

El turno del presidente Mulino para intervenir ante la Asamblea General está programado para mañana miércoles, en la quinta posición, después de los discursos de Argelia, Ucrania, Mónaco e Irán.

Durante esta jornada, el presidente Mulino también sostendrá otras reuniones bilaterales, entre ellas un encuentro con representantes de la empresa naviera Compagnie Générale Maritime (CMA CGM Group).