Panamá y Costa Rica sellan alianza para un tren que conectará Centroamérica

Un nuevo capítulo en la historia ferroviaria de Panamá se escribió este miércoles con la firma de un Memorando de Entendimiento entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SNDF) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).

Este acuerdo abre la puerta a la creación de un Corredor Logístico Ferroviario que conecte a la región y transforme la geografía económica del país.

La ceremonia, encabezada por el canciller Javier Martínez Acha, oficializó la colaboración bilateral con las firmas de Henry Faarup, secretario de la SNDF, y Álvaro Bermúdez, presidente del INCOFER.

El documento establece un marco de cooperación técnica e institucional que permitirá compartir conocimiento especializado, alinear estándares operativos, coordinar estudios de ingeniería y avanzar hacia la integración logística regional.

El canciller Martínez Acha resaltó que el proyecto “traza un nuevo futuro sobre el mapa de nuestras regiones, apostando por el progreso y la integración.

Es una oportunidad para escribir nuestro propio capítulo ferroviario, que reducirá los costos logísticos y aumentará la competitividad del Canal de Panamá”.

Faarup recordó que el proyecto arrancó en enero de 2025 y que, un año después, el Gabinete aprobó la contratación de AECOM USA, Inc. para la asesoría técnica y el estudio de factibilidad.

Actualmente, existe un trazado preliminar de 475 kilómetros, desde la ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, con catorce estaciones proyectadas y una primera fase centrada en el tramo Panamá Pacífico–Divisa.

“Para Panamá, este memorando representa el primer paso formal hacia la construcción del Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano.

No se trata solo de construir un tren, sino de crear la infraestructura de la próxima generación de la economía panameña y una nueva geografía económica para Centroamérica”, destacó el secretario Faarup.

Costa Rica se convierte así en el primer socio regional de Panamá, avanzando también en su propio corredor ferroviario con proyección hacia Nicaragua.

Bermúdez subrayó que la firma permitirá desarrollar iniciativas económicas y sociales conjuntas, mejorar la logística, impulsar el turismo y dinamizar la economía de manera distinta.

La SNDF informó que ya comenzaron el censo socioeconómico, los estudios de impacto ambiental y el diseño conceptual del puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, adoptando estándares internacionales del IFC, Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones.

Cada estación proyectada será un nodo de desarrollo local, generando empleo, comercio, turismo y servicios, y transformando al interior del país en el centro de un sistema logístico regional.

Por primera vez, el interior de Panamá deja de ser el final del mapa y pasa a ser parte del corazón de la infraestructura que conectará a toda Centroamérica.