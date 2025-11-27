Mulino pide unir MINSA y CSS en Bugaba y entregará hospital que la gente peleó

En Bugaba, provincia de Chiriquí, el presidente José Raúl Mulino lanzó un mensaje claro y urgente: la unificación del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social debe hacerse ya, porque la duplicidad de estructuras está afectando a quienes más necesitan atención digna.

“Quiero que esa integración funcione y rápido”, dijo frente a médicos, autoridades y vecinos, marcando el inicio de la inauguración del nuevo Hospital de Bugaba, una obra que por años estuvo abandonada y que hoy, por fin, abrió sus puertas.

Mulino arrancó agradeciendo al pueblo bugabeño “que nunca bajó los brazos” y siguió reconociendo a los trabajadores que empujaron la obra cuando parecía imposible.

Recordó que hace un año le prometieron que volvería para inaugurar el hospital: “Aquí estoy, gracias por la dedicación y constancia”.

También mencionó a la constructora Riga y al Banco Nacional, que financió la obra “sin pagar, fiao”, como dijo, destacando que el proyecto se retomó con seriedad después de más de una década de atraso.

El presidente remarcó que no tiene sentido construir hospitales duplicados: “¿Para qué un hospital del MINSA aquí y otro del Seguro enfrente? Eso no hace ningún sentido. Trabajen como si fueran una sola institución”.

Su mensaje fue directo hacia ambos directores: un sistema único, menos gasto y más servicio real al pueblo.

“De abandono a esperanza”

El video presentado durante el acto lanzó un golpe de realidad: el Hospital de Bugaba fue por años un símbolo del olvido. No faltó dinero; faltó empatía, decía la narración.

Hoy, después de 12 meses de trabajo continuo, el edificio moderno y equipado deja ver lo que muchos dudaban que llegaría: un hospital con más de 30 consultorios, más de 100 camas, 15 sillas de hemodiálisis, 15 para quimioterapia, quirófanos de tecnología avanzada, tomógrafo, y una de las resonancias magnéticas más precisas del país.

“Estoy muy orgullosa porque esto me da vida”, dijo una paciente sobreviviente de cáncer de mama, que ahora podrá atenderse sin viajar a David o a Panamá. Otros vecinos aseguraron que por primera vez sienten que alguien cumplió: “Después de 12 años abandonado, hoy es una realidad”.

Para el personal médico, el cambio también es histórico: “Tendremos infraestructura moderna, atención más rápida y sin que la gente tenga que pagar demás”, afirmó un doctor del área.

Un hospital, sí… pero también justicia

Mulino cerró recordando que este hospital no solo es cemento: “Es una reparación para un pueblo que esperó demasiado”.

Bugaba recibió algo más que un edificio: recibió la prueba de que cuando se quiere, se puede… y que la salud, como dijo el presidente, no puede seguir dividiéndose en dos instituciones que hacen lo mismo.