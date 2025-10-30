Mulino: Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá

El presidente José Raúl Mulino anunció hoy avances importantes en las negociaciones con First Quantum Minerals, tras meses de tensión por la operación de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.

Según Mulino, la minera canadiense ha aceptado que el cobre sea patrimonio nacional, lo que marca un hito para la soberanía sobre este recurso estratégico.

El mandatario aclaró que las recientes contrataciones que se han visto en el área no se tratan de ferias de empleo masivas, sino de vacantes dirigidas al mantenimiento de la mina, asegurando que todo el proceso está debidamente autorizado por el Estado.

“Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá”, destacó Mulino, subrayando la importancia de que la compañía reconozca que el mineral pertenece a Panamá.

Estas declaraciones se producen luego de que First Quantum expresara su disposición de reiniciar operaciones en la mina bajo el entendimiento de que el Estado panameño será propietario de los minerales extraídos.

Tristan Pascall, director ejecutivo de la empresa, aseguró que la propiedad estatal del cobre será el punto de partida para un nuevo acuerdo operativo.

Con este avance, el gobierno de Mulino busca consolidar la reactivación de la mina de Donoso, garantizando empleo para la región y asegurando que los beneficios del Cobre Panamá permanezcan en manos del Estado, fortaleciendo la economía nacional y la gestión de recursos estratégicos.