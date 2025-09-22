Mulino pone a Panamá en la ruta de las inversiones de Kuwait

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes en Nueva York una reunión con el príncipe heredero del Estado de Kuwait, Sabah Al-Khaled Al-Hamad, a quien invitó a establecer una embajada en Panamá que contribuya significativamente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y a una mayor colaboración en áreas de interés común, entre ellas las inversiones.

Kuwait es considerado un país rico, con una economía basada en sus extensas reservas de petróleo. Sus principales productos de exportación son el petróleo crudo, el petróleo refinado, el gas natural, los hidrocarburos y los plásticos.

El presidente Mulino destacó las oportunidades que ofrece Panamá para las inversiones kuwaitíes, mencionando los megaproyectos de infraestructura del país, así como las ventajas del hub logístico panameño como puerta de entrada al mercado latinoamericano.

Por su parte, el príncipe heredero de Kuwait propuso la firma de un tratado de doble tributación, inversión y financiamiento, que permita apoyar en Panamá proyectos en sectores como energía, puertos, salud y comunicaciones.

Destacó que, por parte de Kuwait, existe interés en concretar decisiones que permitan dinamizar las relaciones entre ambos países.

Mulino también invitó a Kuwait a participar en el II Foro Económico de América Latina, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá en enero de 2026, así como en la próxima edición de EXPOCOMER.

Durante el encuentro se resaltó que Panamá forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y que actualmente ostenta la Presidencia Pro Témpore en ambos bloques.

Esto refuerza la conexión existente con Kuwait, país que es miembro observador tanto en el SICA como en la AEC.