Mulino presenta su Declaración Jurada de Intereses Particulares a la ANTAI

El presidente de la República, José Raúl Mulino presentó el día de hoy su Declaración Jurada de Intereses Particulares, ante la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias.

Este documento presentado por el Jefe del Ejecutivo -durante una reunión con Castillo de Arias, en el Palacio de Las Garzas- se da en cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley 316 de 2022.

Dicho acto forma parte de las obligaciones que rigen el ejercicio de la función pública y refuerza el respeto al marco normativo vigente.

Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac y el del MEF Felipe Chapman, entre otros miembros del Gabinete, también hicieron lo propio, con lo cual la actual administración reafirma su compromiso con la transparencia, la probidad y el buen gobierno, como principios fundamentales de una gestión pública responsable y orientada al interés general.

En Panamá, la Ley 316 de 2022 regula el conflicto de intereses en la función pública y exige a servidores públicos y otros "sujetos obligados" a presentar anualmente una Declaración Jurada de Intereses Particulares, con el fin de para garantizar la transparencia, objetividad y honestidad en el ejercicio de sus funciones.

En este caso, la ANTAI es la institución encargada de velar por el cumplimiento y aplicación de esta normativa.