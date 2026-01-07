Mulino presentó declaración de intereses ante la Antai

El presidente José Raúl Mulino presentó este martes su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en cumplimiento de la Ley 316 de 2022, como parte de las obligaciones de transparencia que rigen el ejercicio de la función pública.

El presidente presentó el documento durante una reunión en el Palacio de Las Garzas con Sheyla Castillo de Arias, directora general de la Antai.

Además del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, entre otros miembros del Gabinete, también hicieron lo propio. También acudieron funcionarios de distintos órganos del Estado a las instalaciones de la Antai en Paseo del Prado, frente al edificio de la Administración del Canal de Panamá.

La ley regula el conflicto de intereses en la función pública y exige a servidores públicos y otros sujetos obligados a presentar anualmente una Declaración Jurada de Intereses Particulares, con el fin de garantizar la transparencia, objetividad y honestidad en el ejercicio de sus funciones.