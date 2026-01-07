Nacional - 07/1/26 - 12:00 AM

Mulino presentó declaración de intereses ante la Antai

El presidente José Raúl Mulino presentó este martes su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en cumplimiento de la Ley 316 de 2022, como parte de las obligaciones de transparencia que rigen el ejercicio de la función pública.

El presidente presentó el documento durante una reunión en el Palacio de Las Garzas con Sheyla Castillo de Arias, directora general de la Antai.

Además del presidente Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, entre otros miembros del Gabinete, también hicieron lo propio. También acudieron funcionarios de distintos órganos del Estado a las instalaciones de la Antai en Paseo del Prado, frente al edificio de la Administración del Canal de Panamá.

La ley regula el conflicto de intereses en la función pública y exige a servidores públicos y otros sujetos obligados a presentar anualmente una Declaración Jurada de Intereses Particulares, con el fin de garantizar la transparencia, objetividad y honestidad en el ejercicio de sus funciones.

Te puede interesar

Mulino a Corina: Muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular

Mulino a Corina: Muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular

 Enero 06, 2026
Falsa amenaza de bomba en avión de Copa detiene operaciones de aeropuerto

Falsa amenaza de bomba en avión de Copa detiene operaciones de aeropuerto

Enero 06, 2026
Sello “Hecho en Panamá” llegará hasta los documentos del Gobierno

Sello “Hecho en Panamá” llegará hasta los documentos del Gobierno

 Enero 06, 2026
Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

 Enero 06, 2026
12 puentes zarzo en la comarca estarían listos en 6 meses

12 puentes zarzo en la comarca estarían listos en 6 meses

Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales