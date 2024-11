Mulino preside actos en conmemoración de Día de los Difuntos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, presidió esta mañana el acto conmemorativo del 2 de noviembre, Día de los Difuntos, que se llevó a cabo en el cementerio Amador, acompañado de autoridades municipales, ministros de Estado e invitados especiales.

El orador oficial de los actos protocolares fue el abogado, catedrático universitario y representante diplomático de Panamá en Francia, Dr. Miguel Antonio Bernal, quien quien señaló que “En esta fecha de recordatorio y homenaje nacional a quienes descansan, no solo en este Panteón de la Patria, no puedo ignorar, porque no sería de justicia, a los millones de panameños que han dedicado su lucha diaria a construir un país productivo y generoso”.

“Ellos también son merecedores de este homenaje solemne. Ellos también deben de servirnos de ejemplo pues aportaron con su trabajo, sacrificios y conocimientos, a regar las raíces de esta Patria tan pequeña que, nunca ha dejado, ni dejará de caber en nuestro corazón”, expresó el Dr. Bernal.

También indicó que, ya entrado entrado el Siglo XXI, el Estado Panameño debe encaminarse hacia una refundación moderna, basada en las libertades democráticas, con una nueva Constitución.

“Se hace menester, pues, arrancar la corrupción y los vicios clientelares que se aferran todavía, a la administración publica en su totalidad, así como a los claustros, mancillando la nobleza de nuestras instituciones educativas primigenias”, recalcó.

“Es necesariamente el punto de partida para poder caminar, cívica y éticamente, a una real y efectiva reorganización del Estado, que no puede ser otro que un Estado Constitucional Democrático de Derecho”, sostuvo.

El acto continuó con el Toque del Silencio. Posteriormente, Mulino depositó una ofrenda floral en el mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá.

Luego, el mandatario, junto con el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, y la presidenta del Consejo Municipal de Panamá, Keira Navarro, depositaron una ofrenda floral en el mausoleo de los Soldados de la Independencia.

Correspondió al universitario y residente de El Chorrillo, Alberto José Alberto Ramos, hablar en nombre del Consejo Municipal de Panamá. En su intervención, e recordó el heroísmo de la lucha de nuestros Próceres y el pueblo panameño en la fundación de nuestra Nación.

El evento protocolar cerró con la interpretación del Himno Nacional.

