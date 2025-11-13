Mulino rechaza entrega de fondos sin control a juntas comunales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró durante su conferencia de prensa semanal que su administración no permitirá una "descentralización paralela" y rechazó la idea de otorgar recursos sin control a las juntas comunales. "Lo que no habrá es darle un cheque a las juntas comunales para que lo gasten sin un fin claro", afirmó el mandatario.

Mulino subrayó que las obras presupuestadas serán ejecutadas, pero instó a los alcaldes y representantes de corregimiento a canalizar los proyectos a través de las autoridades competentes. "No podemos simplemente entregar un cheque sin un propósito definido", agregó.

El presidente también destacó la labor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), calificándola como un modelo de eficiencia, a diferencia de las administraciones anteriores. Las declaraciones de Mulino surgieron tras las quejas de varios alcaldes.

Responde a los alcaldes de Colón y Panamá

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, había planteado la falta de aportes de la Zona Libre de Colón a su municipio, a lo que Mulino respondió que la zona franca se creó con el propósito de ser "libre" y no tiene por qué modificar su política tributaria.

Mulino también dejó claro que no se revisará la política tributaria en Colón, defendiendo la autonomía de la Zona Libre en su rol económico.

En cuanto a la queja del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre la distribución de los 200 millones de dólares recaudados en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), Mulino aseguró que se destinaron 80 millones a los gobiernos locales, lo que, según él, responde a las normativas vigentes.