Mulino recibe a los estudiantes del concurso de Oratoria

Los pelaitos finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025 regresaron este lunes al Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, y esta vez no fue para concursar, sino para recibir las felicitaciones del presidente José Raúl Mulino, que los atendió como todo un anfitrión junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, madrina oficial del evento.

Entre orgullo, nervios y sonrisas, la gran ganadora Sofía Araujo encabezó al grupo de 15 finalistas que llegaron al Palacio demostrando que en este país la juventud sí tiene voz, criterio y ganas de mover estructuras.

En el acto también participaron la ministra de Cultura, Maruja Herrera; el secretario presidencial de Reorganización del Estado, Miguel Antonio Bernal; y José Raúl Mulino hijo, acompañando a su padre.

Este año, el concurso giró alrededor de un tema que ha estado sonando duro en la administración Mulino: “Alfabetización Constitucional: el poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”. Un tema que a más de uno le da miedo tocar, pero estos jóvenes lo hicieron con una madurez que sorprendió.

Mulino les tiró flores, pero también un mensaje serio:

“La constituyente es un proceso democrático que transforma el Estado de manera pacífica… Es la manera de que el pueblo se exprese y decida, como hicimos en 1946”, recalcó, dejando claro que espera que algunos de estos muchachos puedan estar en la jugada cuando llegue el momento de un proceso constituyente real.

La ganadora, Sofía Araujo, habló en nombre de todos y contó sin rodeos que al principio el tema la asustó, pero que decidió enfrentarlo con una promesa: “demostrarle al país que no hemos dejado a un lado la ética, la participación ciudadana y, sobre todo, el compromiso por nuestra Nación”. Sus palabras arrancaron aplausos sinceros.

El concurso fue organizado por el Meduca, la Caja de Ahorros y +Móvil, cerrando con una final de lujo el pasado 23 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

Una vez más, la juventud panameña dejó claro que cuando se les abre espacio, no solo participan… la rompen.



