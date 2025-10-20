Mulino recibe a presidente de Paraguay en viaje oficial a Panamá

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este lunes en el Palacio de Las Garzas a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, quien realiza una visita oficial al país.

Mulino dio la bienvenida a Peña con un efusivo saludo antes de iniciar una reunión bilateral junto a sus respectivos equipos de trabajo. Ambos mandatarios estuvieron acompañados por sus distinguidas esposas.

Este encuentro forma parte de una agenda que busca fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

Tras la reunión, el presidente paraguayo tiene previsto ofrecer una disertación ante la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, donde abordará el tema del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque regional que integran Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, este último como nuevo miembro.

La agenda de Peña también incluye una reunión con el sector empresarial panameño, en la que se espera discutir oportunidades de inversión y cooperación económica entre ambos países.

La Presidencia de Paraguay informó que este es el segundo viaje oficial del mandatario a Panamá en lo que va del año. El primero tuvo lugar en enero, cuando participó en un foro económico regional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ocasión en la que también se reunió con el presidente Mulino.

