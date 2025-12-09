Panamá se une con pesos pesados de Europa pa’ parar el veneno de narcos

Panamá dio un paso firme en materia de seguridad y comercio internacional. Este miércoles 9 de diciembre, representantes de Bélgica, Francia, Países Bajos y Panamá firmaron una declaración conjunta que fortalecerá el intercambio de información, la inteligencia operativa y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

La presencia en el país de Nanette van Schelven por los Países Bajos, Kristian Vanderwaeren por Bélgica y Benoit Godart por Francia demuestra que Panamá está siendo tomado en serio en el escenario global y que existe un voto de confianza hacia su trabajo contra el comercio ilícito.

La directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, expresó que la firma representa un momento histórico:



“Hoy conmemoramos un hecho trascendental en la cooperación internacional. Estos acuerdos responden a la voluntad de trabajar en equipo contra el comercio ilegal y fortalecen el papel de Panamá como punto clave para un comercio seguro y transparente”.

El acuerdo contempla intercambio de inteligencia, análisis de riesgos, capacitación conjunta, mejoras en seguridad portuaria y mayor capacidad para detectar nuevas formas de contrabando. La meta es clara: golpes más certeros, investigaciones más profundas y resultados reales contra las redes criminales que mueven droga a nivel mundial.

Durante el acto estuvieron presentes el canciller encargado Carlos Arturo Hoyos, el ministro Juan Carlos Orillac, el procurador Luis Carlos Gómez, el director del Consejo de Seguridad Nacional Manuel Moreno, el administrador de la Autoridad Marítima Luis Roquebert, además de miembros de la Fuerza de Tarea Portuaria. Autoridades alineadas, mensaje firme: la cooperación es la vía para proteger nuestras rutas marítimas y blindar el comercio legal que mueve la economía del país.