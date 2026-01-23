Mulino regresa de Davos con nuevas inversiones y cooperación

Nuevas inversiones, cooperación e intercambio de experiencias fueron los resultados obtenidos en la gira de trabajo del presidente José Raúl Mulino en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza.

Mulino participó en paneles empresariales y reuniones directas de alto nivel corporativo y de gobierno.

De estos encuentros salieron importantes compromisos, enfocados en inversiones y generación de empleos para el país.

Uno de ellos es el aumento de frecuencias de la aerolínea europea KLM que ya entró en vigencia.

Además, la Agencia Internacional de Energía Atómica capacitará a técnicos panameños en medicina nuclear y pondrá en operación un acelerador lineal donado al nuevo hospital de Bugaba para la atención de pacientes con cáncer.

Mientras que los gigantes como Microsoft y DP World (de soluciones logísticas y terminales portuarias), la naviera Maersk y el banco Citi confirmaron planes de expansión en Panamá. DP World mostró interés en establecer operaciones tanto en el Pacífico como en el Atlántico de Panamá y Microsoft explora facilitar el otorgamiento de licencias de sus programas y dotación de computadoras para las escuelas.

En tanto, el ministro de Países Bajos, Dick Schoof, acordó una alianza para el intercambio de experiencias en el sector marítimo y el combate conjunto contra el narcotráfico.

También, el presidente de Singapur prometió cooperar con Panamá para restablecer inversiones en los sectores aeronáutico y tecnológico.

Por otro lado, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y Mulino sostuvieron en el marco del Foro Económico Mundial, donde dialogaron sobre temas bilaterales y el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, reafirmando la estrecha relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos", agregó.

Rubio aprovechó la ocasión para invitar oficialmente al presidente a la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en diciembre en Miami (Florida).

El viceministro panameño de Comercio Exterior, Carlos Hoyos, dijo por su parte que la invitación a la cumbre en Miami "es un logro para mejorar la proyección del país conseguido”.