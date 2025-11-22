Nacional - 22/11/25 - 09:12 AM

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Durante su visita oficial a Costa Rica, el mandatario panameño reafirmó su compromiso con la transparencia electoral y la garantía de que la voluntad popular se respetará en las elecciones panameñas.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó hoy a través de sus redes sociales a las críticas recibidas por sus recientes declaraciones en Costa Rica.
 

En su mensaje, Mulino expresó: “He pensado mucho esta reacción. Los que hoy se rasgan las vestiduras, editorializan y hablan de amenazas al Tribunal Electoral (TE), son los mismos que, directa o indirectamente, no querían que mi candidatura fuera viable. Tuve que defenderla contra todo un sistema montado y poderoso que no descansa aún. Lo de hoy es la típica hipocresía que los distingue y la pobreza del oportunismo que los caracteriza, muchos de los cuales no existían como actores y hoy son protagonistas de su propia estatura. Allí están medios y opiniones.”

Durante su visita oficial a Costa Rica, el mandatario panameño reafirmó su compromiso con la transparencia electoral y la garantía de que la voluntad popular se respetará en las elecciones panameñas. 
 

Además, recordó que durante sus conversaciones con diferentes actores políticos, les advirtió que el país podría verse sumido en una crisis si se declaraba ilegal la constitucionalidad de su candidatura, afectando la voluntad popular de los panameños. Esta situación finalmente no ocurrió, gracias al fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, que validó su participación en los comicios presidenciales.

 

