Mulino sanciona ley de interés preferencial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 481, que modifica el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios, beneficiando a las familias panameñas.

El anuncio lo realizó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien destacó que el subsidio estatal aplicará a viviendas de 80 mil a 120 mil dólares, con tasas máximas de 4% y vigencia de siete años.

La medida entrará en vigor en enero de 2026 y busca impulsar el sector inmobiliario y el desarrollo económico del país.