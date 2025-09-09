Nacional - 09/9/25 - 09:43 PM

Mulino sanciona ley de interés preferencial

La medida entrará en vigor en enero de 2026 y busca impulsar el sector inmobiliario y el desarrollo económico del país.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 481, que modifica el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios, beneficiando a las familias panameñas.

El anuncio lo realizó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien destacó que el subsidio estatal aplicará a viviendas de 80 mil a 120 mil dólares, con tasas máximas de 4% y vigencia de siete años. 

