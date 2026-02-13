Mulino sanciona ley que activa intercambio tributario con Ecuador

El presidente José Raúl Mulino estampó su firma y dejó en firme la Ley 508 del 12 de febrero de 2026, con la que Panamá aprueba el acuerdo de intercambio de información tributaria con Ecuador. El documento fue suscrito en la ciudad de Panamá el 14 de agosto de 2025 y ahora entra oficialmente en vigencia.

El acuerdo permite que ambos países se ayuden entre sí mediante el intercambio de información previsiblemente pertinente para la recaudación de impuestos, el cobro de deudas tributarias y la investigación o enjuiciamiento de posibles delitos fiscales. Se compartirán datos cuando haya dudas o investigaciones en materia de impuestos.

En el caso de Panamá, el alcance cubre todos los impuestos nacionales, dejando por fuera los tributos municipales y de otras subdivisiones políticas. Para Ecuador, el acuerdo aplica principalmente al Impuesto Sobre la Renta y otros tributos que recauda el Gobierno Central.

Este paso se da luego de que Ecuador sacara a Panamá de su lista discriminatoria de paraísos fiscales, lo que provocó que el Gobierno panameño eliminara todas las medidas de retorsión que había impuesto. Eso quedó formalizado con el Decreto de Gabinete No. 39-25, aprobado en diciembre de 2025.

Con ese camino despejado, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el acuerdo y, con la sanción presidencial, la Ley 508 ya es ley de la República. Un movimiento que busca cerrar filas en materia fiscal y dejar atrás viejas fricciones entre ambos países.