Parque Omar para en seco el “encuentro therian”

El Parque Omar tuvo que salir a aclarar después de que en redes empezara a rodar un supuesto “Encuentro de Therians en Panamá”.

Ese evento no está autorizado y no existe ninguna reserva para hacerlo dentro del parque, indicó un corto comunicado de la institución.



Para los que desconocen, un therian es una persona que siente una identificación espiritual o psicológica con un animal, no como moda ni disfraz. Algunos practican lo que llaman “quadrobics”, que es moverse en cuatro patas, y usan colas, máscaras u otros accesorios para expresar esa identidad.

Desde la administración dejaron claro que nadie pidió permiso, nadie coordinó nada y nadie aprobó esa actividad. Lo que se anda anunciando por Instagram y otras plataformas no tiene nada que ver con el parque ni con su agenda oficial.

El comunicado agrega que el parque no organiza, no respalda y no presta sus instalaciones para ese encuentro. Todo lo que se ha visto en redes, es ajeno al Parque Omar y se está moviendo sin aval alguno.

La aclaración llegó porque el tema empezó a generar ruido. Gente preguntando, otros curiosos, algunos preocupados. Por eso el parque pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por anuncios no oficiales y recordó que cuando hay eventos reales, se anuncian por sus canales formales.