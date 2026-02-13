Idaan activa operativo de Carnaval 2026

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha su operativo de carnavales 2026, con el objetivo de brindar un servicio continuo a la población a nivel nacional.

La institución advirtió que durante estos días se registra un alto consumo, sobre todo en los puntos donde tradicionalmente se concentra la mayor cantidad de visitantes durante estas festividades, como Azuero, Santiago, Penonomé y Aguadulce.

Reiteró que está prohibido el uso de agua potable proveniente de plantas potabilizadoras o fuentes subterráneas para las actividades de culecos.

Enfatizó que los carros cisternas no podrán manipular ni tomar agua de ningún hidrante ni pozo de agua subterránea.

"Hacemos un llamado a la conciencia ciudadana para que de manera responsable haga un consumo moderado del agua potable, ya que en el verano y en las festividades como el carnaval se eleva el consumo en puntos de mayor concentración de visitantes que pueden afectar las presiones o el suministro", añadió la entidad.

Entre algunas medidas implementadas están: las plantas potabilizadoras se mantienen operando 24 horas, como todo el año, y habrá disposición personal de mantenimiento en caso de incidencias que pudieran afectar la operación; y se realizarán operativos de carros cisternas para distribución en aquellas comunidades donde se requieren como medida paliativa, principalmente en la región de Azuero.

Además, se han hecho varios trabajos de dragados y encausamiento de ríos para enfrentar la baja en los caudales, principalmente en Chiriquí y Coclé. Como parte del proceso de optimización de las plantas potabilizadoras, desde finales del 2025, se pusieron en operación bombas nuevas en las estaciones de bombeo de agua cruda en Pacora, Tolé, San Félix, San Bartolo, Paso Canoas, Changuinola, Rufina Alfaro y Roberto Reyna.

