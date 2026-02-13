¡Nada de leche en polvo! Meduca defiende vaso escolar y aclara la licitación

Nacional - 13/2/26 - 04:24 PM

El Ministerio de Educación salió al frente luego de que empezaran a rodar comentarios sobre supuestos cambios en el programa del vaso de leche escolar

El Meduca incica que el proceso de compra sigue activo y que no se ha suspendido nada. Aseguran que lo que anda circulando en redes no es correcto y que el trámite va como lo establece la ley.

El acto público para el suministro de la leche fue abierto el pasado 10 de febrero y todavía está vigente. Según la institución, se trata de un proceso formal, con revisión de propuestas y bajo normas de transparencia. Aquí no se ha cerrado ningún capítulo todavía, recalcaron.

Uno de los puntos que más ruido generó fue el tema de la procedencia del producto. Meduca insistió en que el pliego exige leche 100 % natural, fresca y de producción nacional. Además, explicaron que hacen pruebas de laboratorio para verificar que cumpla con los requisitos nutricionales antes de llegar a los planteles.

También fueron enfáticos en otro detalle: no se contempla leche en polvo importada dentro de las condiciones establecidas. Cualquier versión que diga lo contrario, aseguraron, no tiene sustento en el documento oficial. “No hay tal cosa”, indicaron voceros.

El programa beneficia a 247,468 estudiantes en 877 centros educativos del país. Para muchos pelaitos, ese vaso de leche es parte clave del desayuno escolar. Por eso, la entidad pidió a la ciudadanía que no se deje llevar por cadenas ni rumores y que revise la información por canales oficiales.

Mientras tanto, este fin de semana arrancan jornadas de mantenimiento en varios colegios de Panamá Centro y la próxima semana en Panamá Norte. La meta es tener las escuelas listas antes del movimiento fuerte del calendario escolar.

