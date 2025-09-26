Mulino se recupera tras cirugía ambulatoria de hombro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó, a través de sus redes sociales, que la cirugía de hombro izquierdo a la que fue sometido en Estados Unidos fue exitosa.

El mandatario comunicó que se encuentra en proceso de recuperación ambulatoria y que permanecerá en reposo durante los próximos tres días.

"Quiero comunicar que el procedimiento médico que me realizaron en mi hombro izquierdo ha culminado de manera exitosa y me encuentro en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos tres días“, escribió Mulino en su cuenta de X.

Además, agradeció todos los mensajes y llamados de apoyo que ha recibido.

Mulino, de 66 años, había anunciado la semana pasada que durante su estancia en Nueva York, a propósito de la Asamblea General de la ONU, en la que intervino el miércoles, se operaría del hombro en el Hospital de Cirugías Especiales de esa ciudad estadounidense.

Mulino intervino el miércoles en la Asamblea General de la ONU, donde defendió la soberanía panameña del canal interoceánico y su régimen de neutralidad.