Nacional - 15/1/26 - 10:45 AM

Mulino se va pa’ Davos a vender la logística y los puertos de Panamá

"Salgo temprano el domingo a Suiza a cumplir con el Foro Económico Mundial y atender una buena cantidad de reuniones con presidentes y con empresarios a nivel mundial

 

Por: EFE -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará el domingo próximo a Suiza para participar en el Foro de Davos, donde promoverá la potencia logística y portuaria de su país, que alberga el Canal de Panamá, por donde pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

"Salgo temprano el domingo a Suiza a cumplir con el Foro Económico Mundial y atender una buena cantidad de reuniones con presidentes y con empresarios a nivel mundial, todos en su gran mayoría relacionados con los temas de logística, marítimo y puertos de la República de Panamá", declaró el gobernante este jueves durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino precisó que tendrá la "oportunidad para poder explicar y compartir" las ventajas competitivas de Panamá "uno a uno, y en foros donde participarán presidentes de América y el primer ministro de Países Bajos", con quien el mandatario panameño compartirá "un diálogo sobre la materia portuaria y logística", en la cual esta nación es "una de las potencias europeas".

El Foro de Davos recibirá en su 56ª edición, que se desarrollará del 19 al 23 de enero, a unos 3.000 líderes económicos y políticos, incluyendo 1.700 representantes empresariales de 130 países, así como unos 60 ministros de Economía y Finanzas, una treintena de Comercio y otros tantos de Asuntos Exteriores.

Entre las presencias confirmadas más destacadas se encuentra la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus homólogos de Argentina y Ucrania (Javier Milei y Volodímir Zelenski, respectivamente) y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
 

Te puede interesar

Mulino se va pa’ Davos a vender la logística y los puertos de Panamá

Mulino se va pa’ Davos a vender la logística y los puertos de Panamá

 Enero 15, 2026
¡Chen chen para jubilados! Mulino promete pagar deuda histórica

¡Chen chen para jubilados! Mulino promete pagar deuda histórica

Enero 15, 2026
Feria de la Naranja, abre calendario de ferias en Coclé

Feria de la Naranja, abre calendario de ferias en Coclé

 Enero 15, 2026
Concejo de San Miguelito respalda medidas del Gobierno y se distancia de Irma

Concejo de San Miguelito respalda medidas del Gobierno y se distancia de Irma

Enero 15, 2026
Jubilados en alerta máxima por falta de pago de intereses del CEPADEN

Jubilados en alerta máxima por falta de pago de intereses del CEPADEN

 Enero 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores