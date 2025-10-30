Mulino tilda de 'fracaso' hospital modular : 'Nunca se utilizó"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció en conferencia de prensa sobre el abandono y el estado de deterioro en el que se encuentra el Hospital Modular Panamá Solidario, ubicado en Albrook. Este hospital, construido durante la administración pasada para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19, nunca fue utilizado en su totalidad.

Mulino expresó con contundencia que "el hospital modular nunca se utilizó y actualmente está totalmente deteriorado; no tiene absolutamente ningún equipo". Estas declaraciones fueron emitidas tras ser cuestionado por la prensa sobre el destino de la estructura, la cual fue adquirida con una inversión de 10 millones de dólares.

El mandatario solicitó al ministro de Salud, Fernando Boyd, que ofreciera más detalles sobre la situación del hospital y su futuro.



Boyd, por su parte, explicó que el hospital ha estado abandonado durante un largo período, aclarando que "ya no tiene ningún equipo adentro".



Además, el ministro reveló que en un intento de darle un uso al espacio, el Ministerio de Obras Públicas cedió la estructura a la Policía Nacional, eso ocurrió. Aunque señaló que la institución policial está a la espera de los fondos necesarios para su reubicación y para la posible rehabilitación del hospital.

Detalló que el Ministerio de Salud durante la administración pasada cedió la estructura por alguna razón que desconoce.



"El Minsa ayudará en la reconstrucción de este hospital para la Policía Nacional", aseguró Boyd.

Por otro lado, Boyd también detalló que remover la estructura del hospital modular resultaría más costoso que construir uno nuevo.



La infraestructura está actualmente llena de hierba y la entrada se ha convertido en un espacio donde circulan los metrobuses, lo que resalta aún más su abandono.

El Hospital Modular Panamá Solidario fue concebido como una solución temporal en medio de la emergencia sanitaria.