Mulino: un cierre de año “duro", pero lo logramos sin populismo barato

El presidente José Raúl Mulino abrió su habitual conferencia de los jueves hablando de lo que más preocupa al panameño hoy: la economía.



Aseguró que Panamá cerrará el 2025 cumpliendo la meta de déficit del 4%, bajando 3.5 puntos en un año “que costó sudor, pelea y decisiones incómodas”.

Mulino destacó que, pese a las predicciones negativas, Panamá mantuvo su grado de inversión, algo reconocido por Moody’s y Standard & Poor’s, y que según el Fondo Monetario Internacional, el país crecerá más del doble del promedio del continente americano.

“Ha sido durísimo, pero lo logramos sin populismo barato. Estamos recuperando la confianza de los inversionistas, y eso trae oportunidades al pueblo”, aseguró.

El mandatario agradeció el trabajo del ministro Felipe Chapman, a quien calificó como el hombre que “se tiró el problema al hombro y ordenó la casa”.

Orgullo nacional: Ángel Cortés brilla en los Juegos Bolivarianos

Al iniciar la conferencia habitual de los jueves, Mulino aplaudió a Ángel Cortés, por su medalla de oro en los 20º Juegos Bolivarianos en Ayacucho, Lima.

Felicitó también a los demás atletas panameños por dejar al país en alto.

Panamá presidirá la red de catastro de la OEA

Mulino también recordó el logro histórico de Panamá, país elegido para presidir en 2026 la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad de la OEA, el espacio hemisférico más importante en administración territorial.

Reconoció el trabajo del administrador de ANATI, Andrés Pagés Chanis, y de la directora del Registro Público, Mayoruvia Cruz, junto a sus equipos.

IFARHU: recaudación, moratoria y dinero que vuelve a los estudiantes

Por otro lado, el mandatario detalló que en el tema del Ifarhu, entre junio y octubre, la institución recuperó $605,542 en préstamos morosos:

359 panameños se pusieron al día

se pusieron al día 253 por vía administrativa

por vía administrativa 106 mediante proceso judicial

mediante proceso judicial Quedan 34 días para acogerse a la moratoria con 80% de exoneración de intereses morosos

Chiriquí en la agenda: emprendimiento, seguridad y salud

El presidente anunció que seguirá “chiri caneando”, inaugurando el Espacio del Emprendedor en David, acompañado de un programa de $100 millones en financiamiento blando junto a la Caja de Ahorros.

También abrirá la Policía Especializada Rodrigo Hidalgo dentro de la CSS de David.

Sobre la Ciudad de la Salud, aclaró que el Dr. Marcos John asumió la coordinación operativa y que ya comenzaron auditorías internas para corregir fallas y sancionar responsables.

Nuevas viviendas y obras reactivadas en el interior

El Gobierno entregará 130 casas nuevas en David, Bugaba, Renacimiento, Barú, Boquete y Boquerón.

Además, se reactivó el proyecto de tratamiento de aguas residuales en David, que beneficiará a 200 mil personas, gracias al respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo.