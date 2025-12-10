Nacional - 10/12/25 - 12:00 AM

Mulino: "Venezuela será un hito de cómo un pueblo se libera de un tirano"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este martes desde Oslo que Venezuela será "un gran hito histórico" de cómo un pueblo puede liberarse de "un dictador tirano", en la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

"Venezuela será un gran hito histórico de cómo un pueblo con resistencia, pero tenacidad y lucha, se libera de un dictador tirano (en referencia a Nicolás Maduro)", señaló el mandatario panameño a la prensa desde la capital noruega.

Mulino, además, sostuvo que la entrega de ese Nobel a Machado es "un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela" a la vez que espera que "toda esta resonancia" logre repercutir "en lo interno" para que se comprenda de que "hay una sola ruta y es la libertad" de Venezuela.

"Espero que toda esta resonancia, que ya está teniendo y va a seguir teniendo en los próximos dos días, repercuta lo interno y comprendan que no hay vuelta para atrás, hay una sola ruta y es la libertad y la democracia para Venezuela", explicó.

Mulino se encuentra en Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana este miércoles, en la que también estará Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Por ahora, Machado "está intentando llegar a Oslo" para recibir ese Nobel de la Paz, afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, toda vez que aplazó una rueda de prensa prevista en el Instituto Nobel de Oslo.

Te puede interesar

Más de 400 madres celebran su día en el parque de Santa Ana

Más de 400 madres celebran su día en el parque de Santa Ana

 Diciembre 09, 2025
Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

 Diciembre 09, 2025
Martinelli cuestiona estructura mediática y recuerda impacto de Panama Papers

Martinelli cuestiona estructura mediática y recuerda impacto de Panama Papers

 Diciembre 09, 2025
Mulino: Venezuela marcará el día que un pueblo se liberó de un tirano

Mulino: Venezuela marcará el día que un pueblo se liberó de un tirano

 Diciembre 09, 2025
PRD advierte sobre “juicios mediáticos” en procesos contra políticos

PRD advierte sobre “juicios mediáticos” en procesos contra políticos

 Diciembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú