Mulino: Villa Diplomática se va hacer y no será para fiestas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que la remodelación de la Villa Diplomática sí se llevará a cabo, y aclaró que no se tratará de un espacio para actividades sociales inapropiadas, sino de una casa de protocolo oficial.

“La Villa Diplomática se va a hacer. Será una casa de protocolo, como las que existen en muchas partes del mundo. Es un lugar del Estado, de la Presidencia del país, donde se puede hospedar a mandatarios, representantes de organismos internacionales; se les da habitación, carro, comida, y se pueden realizar reuniones de alto nivel”, expresó el mandatario.

En respuesta a preocupaciones vecinales sobre el uso del espacio, el presidente fue enfático: “A los residentes lo único que les puedo decir es que tengan tranquilidad. No será una casa para francachela, ni para fiestas, ni para orgías”, afirmó.

El presidente también señaló que no tiene una conexión personal con el lugar, pero reconoció su valor histórico: “La Villa Diplomática, que yo no conozco —nunca he ido ahí—, es un monumento histórico por lo que ahí se dio. Vivieron jefes del Comando Sur, cuando existía la antigua Zona del Canal, y muchos militares estadounidenses estuvieron acreditados y residieron en ese sitio”.

Asimismo, explicó que el proyecto ya cuenta con una licitación adjudicada y que se trabaja en coordinación con un arquitecto para su desarrollo.

Respecto a la infraestructura, el mandatario mencionó la posibilidad de modificar algunos elementos, como una cancha de tenis, si generan controversia entre los vecinos.

“Si a alguien le molesta la cancha de tenis, eso se puede quitar. Yo no juego tenis. Jugué, pero ya no creo que pueda volver a hacerlo, y tampoco es lo que me interesa. No tengo tiempo para eso”, concluyó.

Panamá capacitará a policías haitianos, pero no enviará tropas

El jefe del Ejecutivo aseguró que Panamá brindará apoyo a Haití mediante la capacitación de sus fuerzas policiales, pero descartó categóricamente el envío de tropas panameñas al territorio haitiano.

Durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, Mulino expresó su preocupación por la grave situación de seguridad y gobernabilidad en Haití.

“Haití, lamentablemente, en este momento es un país fallido. Ahí no hay ley que asegure nada”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, reiteró que Panamá está dispuesta a cooperar con la comunidad internacional ofreciendo entrenamiento a agentes de la policía haitiana dentro del territorio panameño.

“Yo he planteado —y se lo dije al secretario general de Naciones Unidas— que Panamá cooperará con el tema de Haití, proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá. Pueden venir a Panamá... pero no vamos a mandar soldados a Haití a morir”, sentenció Mulino.

Estas declaraciones se dan en medio del creciente llamado internacional para reforzar la seguridad en Haití, país que enfrenta una profunda crisis política y social, dominado por la violencia de grupos armados y la ausencia de autoridad estatal efectiva.

Mulino califica de "burla a la justicia" las medidas cautelares en casos de alto perfil

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este jueves como abogado su preocupación por la manera en que el sistema judicial panameño maneja los casos de alto perfil, asegurando que algunas decisiones judiciales representan una “burla a la justicia” y generan un creciente sentimiento de impotencia en la ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario criticó que personas vinculadas a delitos graves y peculado millonario enfrenten únicamente medidas cautelares como firmas periódicas, pese a los montos y la gravedad de los casos.

“Yo siento mucha preocupación por los casos de alto perfil. Casos emblemáticos quedan firmando los 15 y los 30, con personas que tienen sumas altas de peculado, y lo mismo pasa con aprehendidos por delitos atroces", afirmó Mulino. "Hablé con el procurador, y es una burla a la justicia”.

Mulino cuestionó directamente el rol de algunos jueces de garantías, a quienes acusó de actuar como si “funcionaran desde otro país”, por su aparente desconexión con la realidad nacional y la naturaleza de los delitos.

“Ya el Ministerio Público no es el Ministerio Público de antes, omnipotente y omnipresente, que pateaba una puerta, entraba, abría y se llevaba a la gente. Con el Sistema Penal Acusatorio eso cambia; cada acción tiene que estar autorizada por jueces de garantías, y en la mayoría de los casos pareciera que esos jueces funcionan desde otro país”, afirmó.

El presidente también aludió a casos en los que se han encontrado sumas millonarias vinculadas a posibles actos de corrupción, cuestionando la proporcionalidad de las decisiones judiciales: “Es muy delicado ver personas vinculadas a delitos atroces, en donde al individuo, a título personal, se le encuentran 60 millones de dólares en mal uso... Esto es una burla a la justicia panameña”.

Cuestiona reforma propuesta al Código Penal

Mulino también se refirió al proyecto de ley presentado por el procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, que propone reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Aunque reconoció la necesidad de mejorar los tiempos procesales, advirtió sobre el riesgo de otorgar demasiado poder a los fiscales.

“Esa ley, yo creo —y hasta lo he hablado con el procurador—, debiera retirarse y volverla a replantear mejor. Porque a mí, en lo personal, sí me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden —no digo que esté pasando—, que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes, no a hacer investigaciones”, advirtió.

Las declaraciones del mandatario reflejan una línea crítica sostenida hacia el funcionamiento del sistema judicial, y podrían marcar un nuevo capítulo en el debate sobre la eficiencia, independencia y equilibrio de poderes en Panamá.

Mulino califica de “cordial” el encuentro con Donald Trump

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, valoró positivamente su participación en la recepción ofrecida por el mandatario estadounidense Donald Trump a jefes de Estado y de Gobierno, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El encuentro fue muy cordial. Estoy muy satisfecho de la relación; nos exhortamos a seguir trabajando juntos en los temas que nos ocupan”, expresó Mulino al referirse al evento diplomático, donde tuvo un breve intercambio con el presidente Trump.

“Me sorprendió, ciertamente, porque no lo había tratado nunca, y sí distingue a Panamá como un país cooperante, definitivamente”, señaló el mandatario panameño, al destacar el tono amistoso del acercamiento.

Mulino también hizo alusión a la compleja coyuntura internacional que enfrenta actualmente la administración de Trump, y subrayó que, por ahora, Panamá no está en el centro de esa agenda.

“La agenda del presidente Trump es una agenda complicada en estos momentos, donde Panamá, gracias a Dios, no está allí”, manifestó.

Además, Mulino adelantó que su gobierno se encuentra evaluando importantes votaciones que se avecinan en el seno de las Naciones Unidas, junto con el embajador ante la ONU, Martín Alfaro, y el canciller panameño.

“El debate se va a dar en las Naciones Unidas, donde vienen votaciones sobre varios temas delicados que, junto con el embajador Alfaro y el canciller, estoy analizando, pues esas votaciones vienen para finales de octubre. Tienen que ver con el embargo a Cuba, con otros asuntos de respaldo a Israel”, explicó.

Mulino apoya fallo de la Corte Suprema sobre elección del Parlacen

El presidente José Raúl Mulino se pronunció respecto al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece nuevas reglas para la elección de los representantes panameños ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino calificó la decisión como: “La manera más democrática de elegir miembros al Parlamento Centroamericano: que compitan en una papeleta y se escojan, tal como ocurre con los diputados, representantes, alcaldes y el presidente”.

El mandatario agregó: “Designarlos a dedo les quita legitimidad, a mi juicio… y siempre surge el juega vivo, que busca obtener más curules de forma indebida”.

“Yo tengo mucha reserva en torno al Parlacen, le soy muy honesto, pero el país forma parte, y ya aquí se intentó una vez salir del parlamento y fue un problema. Yo prefiero mantener la buena relación que tenemos con algunos Estados centroamericanos, que enfrascarme en una pelea del Cid Campeador”.

De acuerdo con esta resolución de la Corte, a partir de las elecciones generales de 2029, quienes aspiren a un curul en el Parlacen deberán buscar el voto ciudadano de manera directa, tal como ocurre con otros cargos de elección popular.

Mulino evaluará proyecto de ley que otorga 25% de descuento en seguros de autos

El mandatario dijo que revisará detenidamente el proyecto de ley que establece un descuento del 25 % en las pólizas de seguro para vehículos, antes de decidir.

Mulino señaló que ha solicitado una evaluación técnica y consultas con los sectores especializados en la materia, incluyendo gremios, cámaras de seguros y corredores, con el fin de conocer a fondo las implicaciones económicas y operativas que podría tener la medida.

“Pedí que consulten a los gremios, a las cámaras de seguro, corredores, etcétera, que saben de esto y pueden medir mejor las implicaciones de la ley, pero veré en su momento si lo veto o no”, expresó Mulino al ser abordado por los medios de comunicación.

El presidente reiteró que tomará una decisión informada y responsable, basada en criterios técnicos y no políticos. “No se trata solo de quedar bien con la gente, sino de hacer lo correcto”, sostuvo.

El proyecto de ley, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, establece que los conductores en Panamá que no registren ningún accidente o siniestro durante la vigencia de su póliza recibirán un descuento del 25% al renovarla. La finalidad es premiar la conducción responsable y fomentar la seguridad vial, beneficiando a quienes no hacen uso de sus coberturas. No obstante, sectores del ámbito asegurador han advertido sobre posibles distorsiones en el mercado y el riesgo de afectar la viabilidad financiera de las aseguradoras.