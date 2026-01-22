Mulino vuelve de Davos con inversiones y cooperación

El presidente de la República, José Raúl Mulino, cerró esta semana su gira de trabajo en el Foro Económico Mundial 2026, realizado en Davos, Suiza.

La agenda incluyó paneles empresariales y reuniones directas con gobiernos y corporaciones.

De esos encuentros salieron compromisos concretos en inversión, cooperación y generación de empleos para Panamá.

Uno de los anuncios ya en marcha es el aumento de frecuencias de la aerolínea KLM, que fortalece la conectividad aérea entre Panamá y Europa.

El tema fue tratado como parte del impulso al hub logístico y turístico del país. La medida ya entró en vigencia.

En materia de salud, Panamá avanzó con la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El acuerdo permitirá capacitar a técnicos panameños en medicina nuclear. Además, se pondrá en operación un acelerador lineal donado al nuevo hospital de Bugaba para la atención de pacientes con cáncer.

Durante la gira, Mulino sostuvo una reunión con el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof. Ambos acordaron una alianza para el intercambio de experiencias en el sector marítimo. También se habló de cooperación conjunta en el combate contra el narcotráfico.

Empresas multinacionales confirmaron planes de expansión en Panamá. Entre ellas figuran Microsoft, DP World, Maersk y Citi, ligadas a tecnología, logística, transporte marítimo y banca. Las conversaciones se centraron en fortalecer operaciones y ampliar presencia en el país.

En el caso de DP World, la empresa manifestó interés en establecer operaciones tanto en el Pacífico como en el Atlántico panameño. Mientras tanto, Microsoft explora facilitar licencias de software y dotación de computadoras para centros educativos.

El presidente también sostuvo encuentros con jefes de Estado y altas autoridades de Suiza, Suecia, Singapur, Ecuador y Estados Unidos. Con Singapur se planteó cooperación para reactivar inversiones en los sectores aeronáutico y tecnológico.

Además, se acordó avanzar en una misión empresarial panameña hacia ese país.

Como parte de la agenda bilateral, Mulino se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En el encuentro se abordaron temas de cooperación y relaciones entre ambos países. Tras la conversación, el mandatario panameño fue invitado a una reunión de Jefes de Estado en Florida, programada para febrero.