Mulino y Chaves estrechan lazos de cooperacion entre Panamá y Costa Rica

Los presidentes José Raúl Mulino y Rodrigo Chaves se reunieron en San José con un objetivo claro: reforzar la cooperación entre Panamá y Costa Rica en temas que impactan directamente a su gente, como comercio, agricultura, migración, turismo y seguridad.

La visita oficial de Mulino llevó a ambos mandatarios a un encuentro privado en el salón Las Musas del Teatro Nacional, donde conversaron sobre la importancia de trabajar unidos para el bienestar de ambos pueblos.

Mulino agradeció el recibimiento y resaltó que su misión era estrechar los lazos de amistad entre los dos países. Chaves, por su parte, dijo que Costa Rica abría “sus puertas y corazones” para recibir al presidente panameño.

El mandatario costarricense recordó su visita a Panamá en agosto de 2024, donde vio en Mulino “a un estadista” comprometido con una relación que se construye con hechos y no solo con documentos.

Ambos gobiernos coincidieron en que Panamá y Costa Rica comparten una historia, territorio y valores que los empujan a seguir trabajando juntos hacia el desarrollo y una convivencia pacífica.

También reiteraron el compromiso de mantener acciones coordinadas para atender a la población migrante con una respuesta humanitaria y ordenada, intercambiar información para fortalecer la seguridad y enfrentar juntos la trata de personas y el crimen organizado.

Además, destacaron la importancia de mejorar la vida de las comunidades fronterizas a través de proyectos binacionales que impulsen su desarrollo.

El comercio fue otro punto central. Hablaron de soluciones para restablecer el flujo comercial de forma segura, respetando las normas sanitarias y fitosanitarias, y protegiendo la estabilidad económica de ambos países.

También avanzaron en ideas para agilizar el transporte de carga y la integración aduanera.

El presidente Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fueron recibidos con un abrazo por el presidente Chaves y su esposa en la entrada del Teatro Nacional, antes de los actos protocolares y la firma del libro de visitantes distinguidos.

Tras la reunión privada, Costa Rica otorgó a Mulino la Orden Juan Mora Fernández, en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, uno de los mayores honores del país.

El encuentro cerró con un almuerzo oficial en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañado por ministros y equipos de ambos gobiernos.