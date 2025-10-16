Nacional - 16/10/25 - 03:26 PM

Mulino y la OEA afinan estrategias para la paz y unidad en América

Ambos líderes coincidieron en la relevancia de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en República Dominicana.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino recibió este jueves en su despacho al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con quien evaluó la situación geopolítica del hemisferio y los esfuerzos del organismo multilateral en defensa de la paz, la prosperidad, la democracia y la no discriminación.

Ambos líderes coincidieron en la relevancia de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en República Dominicana y reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno del continente para debatir sobre temas políticos compartidos, reafirmar valores comunes y comprometerse con acciones frente a los desafíos presentes y futuros.

Ramdin también expresó su respaldo a la celebración, en Panamá, del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, un histórico evento convocado por Simón Bolívar con el objetivo de fomentar la unión de los nuevos Estados americanos. 

En el marco de esta conmemoración, se llevará a cabo en 2026 una cumbre de presidentes con el apoyo de la OEA.

Por su parte, Mulino destacó el liderazgo de Panamá dentro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), un foro regional que busca soluciones dialogadas para defender los valores de sus países miembros.

