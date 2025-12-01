Mulino y la Primera Dama reciben a Elizabeth, la embajadora de la Teletón

El mandatario de la República, José Raúl Mulino, y su esposa, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, recibieron hoy, en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, a la Embajadora Estrella 2025 de la Teletón 20-30, Elizabeth del Carmen Acosta Bristán. La pareja presidencial le expresó su respaldo y admiración por su lucha y por la campaña que impulsa junto al Club Activo 20-30.

“Estoy seguro de que se logrará la meta, te voy a dar todo el apoyo”, expresó el presidente Mulino a la niña símbolo de la Teletón, al tiempo que elogió el importante objetivo que este año se ha fijado el Club Activo 20-30 en pro de los niños, que requieren cirugías complejas y actualmente deben realizarlas en el extranjero.

Oriunda de La Palma, provincia de Darién, Elizabeth, de 8 años, compartió con el presidente Mulino sus aspiraciones de ser doctora. Elizabeth nació con espina bífida, lo que la ha llevado a enfrentarse, junto a su familia, a múltiples retos neurológicos, urológicos y ortopédicos, con una lucha frecuente entre cirugías, terapias y consultas médicas.

“Invito a todos a apoyarnos a llegar a la meta”, recordó Elizabeth tras concluir su reunión con el mandatario. La Teletón 20-30 se realizará en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, los días 12 y 13 de diciembre.

Por su parte, Carlos Terrago, presidente de la Teletón 20-30 2025, agradeció el recibimiento y el apoyo anunciado de la pareja presidencial. “Estamos muy contentos de esta recepción, pero sobre todo que reciban a nuestra embajadora, que es la inspiración para nosotros. Ella está totalmente ligada al proyecto meta que tenemos”, dijo.

También explicó que el objetivo de la Teletón es reunir fondos para la creación del Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás. Este centro estará equipado con tecnología de punta para que los especialistas puedan detectar cualquier anomalía en el desarrollo del embarazo, establecer tratamientos y, en muchos casos, realizar cirugías dentro del vientre de la madre para corregir condiciones especiales, como la espina bífida, que es la condición con la que nació la niña símbolo.

En las estadísticas, más de 10,000 nacimientos que aproximadamente se registran anualmente en el Hospital Santo Tomás, entre 1,200 a 1,600 tienen algún tipo de complejidad en el desarrollo gestacional. El equipamiento que se busca adquirir permitirá a los médicos identificar y tratar tempranamente estas problemáticas, disminuyendo o eliminando complicaciones durante la gestación.