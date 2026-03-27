Multitud conmocionada revive la Pasión de Cristo en Río de Jesús

Las celebraciones religiosas de este Viernes Santo, en el distrito de Río de Jesús, se consolidan como uno de los principales puntos de encuentro de la provincia de Veraguas, con la realización de diversas actividades que congregan a centenares de visitantes católicos.

De acuerdo con Alipio Puga, entre los eventos más destacados en esta fecha está el drama en vivo de la pasión y muerte de Jesucristo, una representación que cuenta con la participación de más de 70 artistas y actores locales.

La puesta en escena, que se ha consolidado como una de las más significativas de la región, logró recrear con gran realismo los momentos más emblemáticos de la historia bíblica.

A lo largo del recorrido, cientos de personas se dan cita para presenciar el drama, cuya intensidad emocional genera conmoción entre los asistentes. Algunos espectadores no pueden contener las lágrimas, mientras que otros reaccionan con expresiones de dolor ante las escenas que evocan el sacrificio de Jesús.

Puga destaca que, como miembro de la organización conocida como CODRAPA, año tras año la actividad ha ido ganando mayor afluencia de público, convirtiéndose no solo en una manifestación de fe, sino también en un atractivo cultural que fortalece la identidad religiosa de la comunidad.

Para Viviano González, quien hace el papel de Caifás, las autoridades locales reiteraron el llamado a mantener el orden y el respeto durante estas actividades, que forman parte de una tradición profundamente arraigada en la población veragüense durante la Semana Santa.